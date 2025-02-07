孟加拉童婚現象，瑞士能做什麼

孟加拉難民營中的羅興亞人的半數是青少年。 Afp Or Licensors

瑞士資訊swissinfo.ch記者隨瑞士廣播電視集團媒體團訪問孟加拉時，走訪了那裡的難民營，100多萬從緬甸逃來的羅興亞人生活在這裡，他們生活在困苦之中，也毫無出路可言，犯罪團伙的暴力加劇，童婚現像也在與日俱增。

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瑞士與孟加拉 在1971年孟加拉從一場損失慘重的戰爭中脫離巴基斯坦之後，瑞士是最早承認該國的國家之一，從那時起，瑞士外交部合作與發展署(DEZA)和許多非政府組織就一直活躍在該國，開展各種援助項目。 瑞士廣播電視集團旗下的捐贈組織“幸運鏈”曾於12月中旬組織捐款，所得款項用於一些保護兒童免遭暴力的項目，文中提及的項目也屬於這些項目之一。 瑞士資訊swissinfo.ch也從屬於瑞士廣播電視台。

靠近緬甸邊境的烏克亞地區3號難民營的戲劇表演：一個男人正在毆打一個女人，台下觀眾的叫聲甚至比演員的叫聲還大。

數十名青少年在觀賞羅興亞難民營的這場表演。這是當地的一個名叫Prottyashi的組織的志工演出的戲劇，該組織是瑞士海爾維亞救助組織(Helvetas)的合作夥伴。今天的戲劇主題是家庭暴力，由一群生活在難民營的志工演出。

這樣的表演對於孟加拉難民營中的居民，尤其是對佔難民營半數的未成年人的教育和宣傳工作至關重要。

他們中的許多人無法從其他地方獲得信息，在孟加拉旅遊城市考克斯巴扎爾( Cox’s Bazar)南部的邊境地區散佈的33個羅興亞人難民營中，沒有正規的學校教育。

在沒有學校的難民營中，只能透過戲劇表演對青少年開展教育。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

戲劇中也包含難民營中常見的童婚內容。早婚的主要是女孩。一方面，這是一種保護機制：一旦到了生育年齡，她們的恐懼就會加劇，害怕受傷。

難民營的安全狀況日益惡化，犯罪集團為非作歹，吸毒問題嚴重。有些父母希望透過結婚讓自己的女兒得到更好的保護。

另一方面，許多家庭越來越難保證孩子的溫飽，換句話說，就是難以養活他們：完全依賴口糧生活的羅興亞人只能勉強度日。

援助組織可支配的資源越來越少。外加，因為戰爭，去年估計又有4萬人從緬甸越境逃了過來。

孟加拉政府已經不再對新難民登記了。難民營裡的人們現在還要與新來的難民分享食物。

大約100萬羅興亞人生活在孟加拉邊境地區的33個難民營。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

孟加拉的童婚現象 孟加拉是童婚數量最多的國家之一，其中受影響最大的是女孩。一半以上的人在18歲前就已經結婚，其中三分之一甚至不到15歲。 這在很大程度上與收入和教育程度有關：越貧窮、教育程度越低，就越有可能早婚。這是一個惡性循環，因為早婚女孩的輟學率更高；健康風險更大，在各方面都更加脆弱。 過去二十年來，孟加拉在婦女權利方面取得了巨大進步。大規模的計劃推動了減貧和入學率的提高，降低了孕產婦死亡率，普及了醫療保健(包括計劃生育和避孕措施)，並將生育率降至每名婦女2個孩子左右。在1970年代，孟加拉婦女平均仍生育7個孩子。 羅興亞人幾乎沒有從這些措施中受益。難民營裡的人被認為比當地人更保守，生育率估計高出好幾倍。難民營中的生活毫無前途，社會壓力迫使女孩早婚早育。

驅逐後的逃亡

羅興亞人是生活在緬甸這個佛教國家若開邦地區(Rakhaing)的穆斯林少數民族，在軍隊對羅興亞人實施極端暴力之後，大多數羅興亞人於2017年逃離緬甸。聯合國將這項暴力行徑稱為種族清洗和種族滅絕。

國際刑事法院首席檢察官卡里姆·艾哈邁德-汗(Karim Ahmad Khan)最近申請了第一份逮捕令，罪名是反人類罪以及驅逐和迫害。

一開始，這些難民與孟加拉國穆斯林地區的當地人之間相處得併不和睦：大部分身無分文的羅辛亞人來了之後，湧入勞動市場，導致本已經濟薄弱的烏基亞地區(Ukhia)居民的工資急劇下降。此外，難民們也砍伐了大片森林，來建造木屋。

後來國際社會做了許多工作，來緩和危機。孟加拉提供土地，聯合國大型組織建造了難民營，小型組織負責管理難民營。

當地人現在也能將自己的農產品賣給難民營的難民，有時還能在難民營中找到一些零工。

國際機構的出現，改善了醫療條件，無論是難民還是當地人都能享受到醫療服務；當地人也加入反對童婚的宣傳活動中。

陷於貧困和暴力

然而，有了難民營，這些難民的境況也並未得到改善-相反，卻更加惡化了，他們不允許離開難民營；不允許工作或接受任何培訓。所謂的「夜政府」團夥，在天黑後就會開始行動，他們在難民營中製造了恐怖氣氛，綁架是他們的商業行動之一。

除了一些炊具和捐贈的物品，難民營中的羅興亞人家中什麼都沒有。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

亞米拉(Jamila)邀請我們到她簡陋的家中做客，她家共九口。除了炊具和難民署提供的幾張席子，家裡幾乎一無所有。她說：「2017年8月，在我的丈夫和一個兒子被軍隊殺害後，我帶著其他孩子逃過了邊境。」

在難民營裡，她的長子阿倫吉(Alungi)被一夥人綁架，他們索要5萬塔卡(3000人民幣)的贖金-大約是當地四個月的工資。而她一貧如洗，周圍的人集資幫她贖回了兒子。

賈米拉無奈地說：「我們的生活條件很差，吃不飽，而且一直活在不安全的環境中。」

她的兒子阿倫吉現在是教育劇場的青年團志願者，她說，這至少讓他有點事做。

透過對兒童的教育，這些戲劇表演也能將訊息傳達給他們的父母，救助組織尤其希望能對那些大門不出二門不邁的母親們有所幫助。

然而在這種艱苦的條件下做工作談何容易，近幾個月來，羅興亞人包辦童婚的事越來越多。

有些女孩甚至被帶到馬來西亞，事態早已蔓延到其他國家。販賣婦女的現像也在增加-她們在東南亞各地的妓院中淪為性奴隸。

在丈夫和一個兒子被軍隊殺害後，亞米拉帶著其他孩子逃出了緬甸。她的大兒子阿倫吉(右)曾遭綁架。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

接下來該怎麼辦？

孟加拉政府想要趕走這些難民，讓他們返回緬甸，但這些無國籍的羅興亞人不想回到混亂的戰場，孟加拉政府也不能強迫他們這麼做。

諾貝爾和平獎得主穆罕默德·尤努斯現在是孟加拉臨時政府負責人，他呼籲國際社會接受難民營中的羅興亞難民。

孟加拉是亞洲最貧窮的國家之一，去年夏天還經歷了一場政治動盪，經濟情勢進一步惡化-對於這個擁有1.7億人口的國家來說，羅興亞人並不是政府優先考慮的對象。

同時，難民營中另一個災難正進一步逼近： 專家說，「難民營正在演變成向緬甸內戰輸送士兵的基地」。因為這裡有許多幻想破滅、前途渺茫的年輕人。

現在有關孟加拉難民狀況的報道已經少有出現，而羅辛亞人的苦難還在繼續。

(編輯：Benjamin von Wyl，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)

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