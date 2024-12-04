從瑞士角度看聯黎部隊與中東危機

一名瑞士軍事觀察員在仔細觀察戈蘭高地，這片地區在1967年的第三次中東戰爭後被納入以色列版圖。 swissinfo.ch

隨著以色列打擊黎巴嫩南部的真主黨，聯合國維和部隊也遭遇攻擊。瑞士資訊swissinfo.ch專門去了解聯合國駐黎巴嫩臨時部隊和瑞士在這一動盪地區的角色。 同時，讓我們透過瑞士視角對中東危機進行歷史回顧。

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聯黎部隊是什麼？

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊(UNIFIL，簡稱「聯黎部隊」)部署在黎巴嫩南部，是一支目前有1萬兵力的維和部隊。這個部隊成立於1978年3月，此前巴勒斯坦解放組織以黎巴嫩為基地頻繁襲擊以色列，作為回應以色列第一次入侵黎巴嫩，聯合國安理會因此設立聯黎部隊。聯黎部隊最初的任務是確認以色列軍隊撤出黎巴嫩，恢復國際和平與安全，並協助黎巴嫩政府重新控制這區。

聯黎部隊主要由借調到聯合國工作的各國軍隊和警察人員組成，但也有一小部分文職人員。聯黎部隊的歐洲派遣國包括義大利、法國、西班牙和愛爾蘭。就部隊人數而言，義大利是最大的西方派遣國，部署了近900名士兵，而印尼是聯黎部隊最大的部隊派遣國，共派駐1’231人。

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聯黎部隊的任務經歷了什麼樣的演變？

數十年來聯黎部隊面臨重大挑戰。其任務的變化反映出以色列和黎巴嫩之間的軍事發展。

1982年6月，以色列第二次入侵黎巴嫩。這為在黎巴嫩南部建立安全區創造了條件，以色列在以基督教為主的南黎巴嫩軍(SLA)的支持下，一直將該安全區維持到2000年。由伊朗資助的真主黨是為了抵抗以色列的第二次佔領而成立，並成為黎巴嫩強大的政治和軍事力量。

2000年4月，以色列宣布完全撤出黎巴嫩。到5月份，以色列國防軍和南黎巴嫩軍全部撤出，聯合國從而設立所謂的「藍線」來核查撤軍情況，標誌著以色列佔領的結束。同年10月，聯合國安理會通過了第1310號決議，認可了這一事態發展，鼓勵黎巴嫩加強在南部的兵力，而當時黎南部是真主黨的大本營。

2006年以色列與真主黨再次交戰之後，安理會通過了第1701號決議，大幅擴充聯黎部隊的任務範圍。這包括將聯黎部隊的兵力增加到1.5萬人(黎巴嫩方面亦部署同等兵力)，並建立一支海事工作隊，協助黎巴嫩海軍監控沿海水域，防止未經授權的武器轉讓。

聯黎部隊與聯合國停戰監督組織有何不同？

聯黎部隊在聯合國停戰監督組織(UNTSO)的大框架內運作，後者提供軍事觀察員以支持和平行動，而瑞士也積極參與其中。

聯合國停戰監督組織成立於1948年，是聯合國的第一個維持和平行動。該組織由大約150名非武裝軍事觀察員和200多名文職人員組成。

聯合國停戰監督組織觀察員的任務，是協助黎巴嫩南部的聯黎部隊和戈蘭高地的聯合國脫離接觸觀察員部隊。此外，停戰監督組織在埃及、以色列、約旦、黎巴嫩和敘利亞等國設有聯絡處，以促進對話和區域合作。以色列在1967年的第三次中東戰爭(又稱「六日戰爭」)期間從敘利亞手中奪取了戈蘭高地，並一直軍事佔領至今。

聯黎部隊目前面臨哪些挑戰？

自10月初以色列為摧毀真主黨向黎巴嫩發動地面攻勢以來，聯黎部隊已在黎巴嫩南部遭受了20多次襲擊。而2023年10月加薩戰爭開始至今，真主黨和以色列一直都有越界交火。

10月29日，一枚可能是由真主黨或其下屬組織發射的火箭襲擊了聯黎部隊位於黎巴嫩南部納古拉的總部。火箭彈擊中了一個車輛維修車間並引發火災，8名維和人員(均為奧地利士兵)受了輕傷和皮外傷。

以色列在黎巴嫩的地面攻勢一再將聯合國維和人員置於危險境地。 11月7日，六名馬來西亞維和人員在搭乘聯合國巴士經過檢查站時，路遇以色列無人機的致命攻擊。這幾人受了傷，而附近一輛汽車裡有三人喪生。第二天，聯黎部隊稱以色列國防軍士兵使用挖土機和推土機，摧毀了他們一個維和駐地的圍欄和混凝土結構。

聯黎部隊認為此類行動是蓄意的。 10月聯黎部隊曾指責以色列軍隊違反了聯合國安理會第1701號決議，這個決議意在結束以色列與真主黨之間早先的敵對行動。聯黎部隊指出，在多起事件中，以色列攻擊的目標是聯黎部隊人員，已造成人員受傷、行動中斷和基礎設施受損等後果。

以色列駁回了稱其蓄意針對聯合國維和人員的指控。以總理本雅明·內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)在10月14日的視訊講話中表示，聯黎部隊應「暫時避開危險」。根據聯黎部隊的說法，以色列國防軍也一再要求該部隊「撤出藍線沿線陣地，並蓄意破壞聯合國陣地」。

聯合國秘書長安東尼奧古特雷斯(António Guterres)上個月警告說，對聯黎部隊的襲擊「可能構成戰爭罪」。該維和部隊則表示，儘管他們及其部隊派遣國都面臨壓力，但仍計劃繼續駐守。

瑞士在聯合國維和行動中扮演什麼角色？

瑞士未直接參與聯黎部隊在黎巴嫩或聯合國脫離接觸觀察員部隊(UNDOF)在戈蘭高地的任務。在寫給瑞士資訊的電子郵件中，瑞士武裝部隊國際司令部(SWISSINT)聯絡主管丹尼爾·塞克勒(Daniel Seckler)澄清了這一點：「聯合國停戰監督組織是瑞士在中東部署軍事人員的唯一維和任務。 」

《聯邦憲法》和《軍事法》的規定，瑞士武裝部隊國際司令部負責執行瑞士在海外的維和任務。這個任務是瑞士武裝部隊的三大核心職責之一。

外部内容

自1990年起，瑞士一直在向世界各地的聯合國維和行動派遣非武裝軍事觀察員和聯絡官。目前有近300名瑞士人(軍階從列兵到少將)在18個國家的維和任務中工作。

在聯合國停戰監督組織架構下，瑞士向下列地點派駐了軍事人員：以色列(三名工作人員，包括任務負責人)、敘利亞(六名)、黎巴嫩(三名)和埃及(一名)。約旦雖屬於聯合國停戰監督組織行動區，但未被部署瑞士人員。

2021年10月，古特雷斯任命瑞士少將帕特里克·高查特(Patrick Gauchat)擔任聯合國停戰監督組織負責人，瑞士對該組織的貢獻達到了一個里程碑。這是瑞士軍官首次指揮聯合國維和任務。

在以色列-黎巴嫩停火簽訂協議後，瑞士是否有可能加入聯黎部隊？瑞士軍隊海外任務中心Swissint回答瑞士資訊說，目前聯合國尚未向瑞士提出意向。因此，瑞士目前沒有參加聯黎部隊的計畫。不過，瑞士正在密切關注該地區的發展以及在軍事上促進和平的可能機會。

(編輯：Lindsey Johnstone/ds/livm，編譯自英文：小雷/gj，繁體校對：盧品妤)