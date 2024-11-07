特朗普胜选，瑞士神经紧绷

特朗普的支持者在美国庆祝胜利。 Afp Or Licensors

唐纳德·特朗普再次当选美国总统的消息在瑞士引发了不同的反应，有人认为这是奇迹般的复出，但也有许多人担心此事会给瑞士带来负面影响。

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与世界其他国家一样，瑞士也在思考特朗普击败民主党候选人卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)，并于明年一月再次出任美国总统可能带来的影响。

瑞士政界人士的反应可想而知，左右派的立场分歧显而易见。

绿党副主席尼古拉·瓦尔德(Nicolas Walder)在社交媒体平台X上发文称：“唐纳德·特朗普是对民主、和平、妇女权利和气候保护的威胁。”

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国民院外交事务委员会社会民主党成员法比安·莫利纳(Fabian Molina)也在X上发文： “当多边主义、气候保护、民主和人权在全球范围内面临威胁时，唐纳德·特朗普再次出任美国总统对世界来说是一个灾难性的消息。”

“觉醒主义”价值观遭拒绝

但右翼的瑞士人民党却持不同的观点。议员尼古拉·科利(Nicolas Kolly)在接受瑞士新闻通讯社Keystone-SDA采访时表示，美国人“拒绝了哈里斯的觉醒主义价值观”。科利对伯尔尼与特朗普政府建立紧密关系充满信心。

他补充道：“特朗普的当选可能还会强化瑞士一贯的中立立场。”他认为，如果特朗普履行结束乌克兰战争的承诺，瑞士或许可以作为和平调解人发挥作用。

瑞士媒体关注的焦点是特朗普在刑事定罪后依然能近乎奇迹般地复出，并且即便因2021年国会山暴力事件受到指责，依然能东山再起。

在瑞士的美国选民密切关注此次选举。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)在一篇社论中写道：“显然，大多数美国人对这些事件的记忆早已淡去。特朗普并不按常规出牌，这一次竞选他也依然遵循自己的直觉，而非听从顾问的意见。”

《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)和《24小时报》(24 heures)则在社论中指出：“每个人都清楚这个人在掌权时的表现和失误。大多数美国人完全了解情况，依然投票支持他。与其选个立场模糊的候选人，他们宁可选择这种虽不完美但立场鲜明的候选人。”

美瑞自由贸易协定？

尽管对下届美国政府可能带来的关税上升和贸易战感到担忧，瑞士商界仍选择务实应对。

代表众多瑞士制造业出口商的游说团体瑞士机械、电气与金属业协会(Swissmem)在社交平台X上表达了对“保护主义威胁加剧”的担心。这一点尤其令人担忧，因为美国是瑞士科技公司的第二大出口市场。

不过，瑞士机械、电气与金属业协会也相信，瑞士产业能够在美国下届政府执政期间蓬勃发展。“瑞士在特朗普第一个任期内已经打出了好牌，面对特朗普的第二个任期，瑞士仍可抓住机会，继续发挥自身优势。”该协会表示，推动与美国达成自由贸易协定或许是一个不错的起点。

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与欧盟重修旧好？

面对美国保护主义抬头，瑞士或许需要考虑修复与欧盟的紧张关系。多位瑞士政界人士认为，特朗普的回归让瑞欧谈判显得更加迫切。

参议院外交政策委员会副主席卡洛·索马鲁嘎(Carlo Sommaruga)在接受Keystone-SDA采访时表示：“瑞士或许不得不重新思考，与欧盟修好是否已经势在必行。”

中间党议员伊丽莎白·施奈德-施奈特(Elisabeth Schneider-Schneiter)则在X上发文称：“美国大选的结果已经一目了然，欧洲在经济和安全政策上必须团结一致。瑞士需要进一步加大对安全的投入，因为瑞士和欧盟在维稳方面有着共同的利益。”

绿党的尼古拉·瓦尔德(Nicolas Walder)也表达了相似的看法：“全球范围内，右翼民粹主义者和独裁者的势力在不断扩大。瑞士民主的唯一出路，就是与欧洲邻国建立更紧密的联系。”

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(编辑：Balz Rigendinger/ts，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)