特朗普遭枪击：瑞士联邦主席谴责此次袭击“不可接受”

今年的瑞士轮值联邦主席维奥拉·阿姆海尔特 Keystone-SDA

瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)对美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)遭遇未遂刺杀感到“震惊”，并祝愿他尽快恢复健康。

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上周日(7月14日)阿姆海尔特在X平台上写道：“在政治中使用暴力是不可接受的，有悖于我们共同的民主原则。”

她表示，整个瑞士深切关注特朗普、受害者及其家属以及所有美国人民，她还祝愿这位前总统“尽快恢复健康”。

身为美国共和党总统候选人的特朗普在美国时间7月13日18时左右，在宾夕法尼亚州参加一次竞选集会时遭到枪击，致其右耳受伤。有关部门透露，除了被安保人员射杀的枪击嫌疑人外，还有一名观众丧生，另两名受伤严重。

美国总统乔·拜登(Joe Biden)、美国及世界各地的其他政治家也都表达了他们的震惊，并公开谴责政治中任何形式的暴力。