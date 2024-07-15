特朗普遭枪击：瑞士联邦主席谴责此次袭击“不可接受”

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瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍
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苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和洛桑联邦理工学院(EPFL)朝着将外国学生的学费提高三倍的方向迈进了一步。苏黎世联邦理工学院董事会在最近的会议上投票赞成这一提议，并于上周五宣布了这一决定。
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瑞士在全球财富排名中保持领先地位，世界变得更加富裕
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去年，全球人口在整体上变得更加富裕。全球财富在2022年有所下降之后，迎来了反弹。瑞士在《瑞银全球财富报告》(UBS Global Wealth Report)中保持了其领先地位。
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印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展
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据德勤国际会计师事务所(Deloitte)7月8日公布的研究报告，瑞士制表商有望从印度迅速增长的奢侈品市场中获益，特别是在两国已签署自由贸易协定的情况下。
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瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低
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人工智能(Artificial intelligence, AI)正在影响着人们的日常生活。很多瑞士人都接触过人工智能，包括在工作中的运用。不过，在瑞士，很少有人担心这项新技术会导致失业。
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瑞士2024年底前需倚赖进口食品
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瑞士农民协会(Swiss Farmers' Union)称，“从统计数据看，从7月9日开始直至今年年底，瑞士将完全依赖进口食品。”
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瑞士应对过度旅游问题
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瑞士旅游局计划优化游客流量的季节性和地域性分布。对于已经出现游客压力的地区，瑞旅局相信可以通过宣传活动解决问题。
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调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫
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多数在学徒期学习的年轻人倍感压力、身心疲惫、工作时间过长。瑞士工会联盟Unia的一份调查显示，有四分之一的学徒中途辍学。该工会呼吁提升学徒的健康保护，并加强对工作环境的监管。
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瑞士央行表示，通货膨胀率在可控范围
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据《时报》(Le Temps)报道，瑞士央行行长托马斯·乔丹在一次采访中表示，瑞士官员们对本国通货膨胀前景“相对放心”。
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瑞士对移民的吸引力不及他国
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根据全球移民联络组织InterNations的一项调查，瑞士对外籍专业人士的吸引力不及以往。尽管生活质量很高，但许多高素质工作者认为，在瑞士很难交到朋友。
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调查显示：仅少数瑞士景点受过度旅游影响
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瑞士旅游局今年4月到5月的一项调查显示，瑞士不存在“过度旅游”现象。仅5%的受访者为旅游业担忧。
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