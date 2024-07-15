立足瑞士 报道世界
登录
新闻
外交事务

特朗普遭枪击：瑞士联邦主席谴责此次袭击“不可接受”

今年的瑞士轮值联邦主席维奥拉·阿姆海尔特
今年的瑞士轮值联邦主席维奥拉·阿姆海尔特 Keystone-SDA

瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)对美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)遭遇未遂刺杀感到“震惊”，并祝愿他尽快恢复健康。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA/dos

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

上周日(7月14日)阿姆海尔特在X平台上写道：“在政治中使用暴力是不可接受的，有悖于我们共同的民主原则。”

她表示，整个瑞士深切关注特朗普、受害者及其家属以及所有美国人民，她还祝愿这位前总统“尽快恢复健康”。

身为美国共和党总统候选人的特朗普在美国时间7月13日18时左右，在宾夕法尼亚州参加一次竞选集会时遭到枪击，致其右耳受伤。有关部门透露，除了被安保人员射杀的枪击嫌疑人外，还有一名观众丧生，另两名受伤严重。

美国总统乔·拜登(Joe Biden)、美国及世界各地的其他政治家也都表达了他们的震惊，并公开谴责政治中任何形式的暴力。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
46
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

苏黎世联邦理工学院(ETH)希望向外国学生收取三倍的学费

相关内容

瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍

此内容发布于 苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和洛桑联邦理工学院(EPFL)朝着将外国学生的学费提高三倍的方向迈进了一步。苏黎世联邦理工学院董事会在最近的会议上投票赞成这一提议，并于上周五宣布了这一决定。

更多阅览 瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍
印度奢侈品市场将为瑞士制表企业开辟“利润丰厚的地域扩张”前景。

相关内容

印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展

此内容发布于 据德勤国际会计师事务所(Deloitte)7月8日公布的研究报告，瑞士制表商有望从印度迅速增长的奢侈品市场中获益，特别是在两国已签署自由贸易协定的情况下。

更多阅览 印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展
瑞士人最不担心人工智能抢工作。

相关内容

瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低

此内容发布于 人工智能(Artificial intelligence, AI)正在影响着人们的日常生活。很多瑞士人都接触过人工智能，包括在工作中的运用。不过，在瑞士，很少有人担心这项新技术会导致失业。

更多阅览 瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低
2024年底前，瑞士需要倚赖进口食品

相关内容

瑞士2024年底前需倚赖进口食品

此内容发布于 瑞士农民协会(Swiss Farmers' Union)称，“从统计数据看，从7月9日开始直至今年年底，瑞士将完全依赖进口食品。”

更多阅览 瑞士2024年底前需倚赖进口食品
瑞士旅游局希望优化游客流量分布。

相关内容

瑞士应对过度旅游问题

此内容发布于 瑞士旅游局计划优化游客流量的季节性和地域性分布。对于已经出现游客压力的地区，瑞旅局相信可以通过宣传活动解决问题。

更多阅览 瑞士应对过度旅游问题
四分之一的瑞士学徒中途辍学。

相关内容

调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫

此内容发布于 多数在学徒期学习的年轻人倍感压力、身心疲惫、工作时间过长。瑞士工会联盟Unia的一份调查显示，有四分之一的学徒中途辍学。该工会呼吁提升学徒的健康保护，并加强对工作环境的监管。

更多阅览 调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫
相比其他国家，瑞士对外国人的吸引力不足。

相关内容

瑞士对移民的吸引力不及他国

此内容发布于 根据全球移民联络组织InterNations的一项调查，瑞士对外籍专业人士的吸引力不及以往。尽管生活质量很高，但许多高素质工作者认为，在瑞士很难交到朋友。

更多阅览 瑞士对移民的吸引力不及他国

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Visiteurs devant des fusils à la Bourse aux Armes

相关内容

热衷武器、保障安定：瑞士人如何权衡？

此内容发布于 瑞士是世界上武装程度最高的国家之一，同时也是最安全的国家之一。在瑞士，枪击事件很少见。武器多、枪杀案少-这乍看是个矛盾，实则源自瑞士与美国枪支文化的本质区别。瑞士的秘诀是什么？

更多阅览 热衷武器、保障安定：瑞士人如何权衡？
插图茜茜公主遇刺

相关内容

茜茜公主在瑞士遇刺

此内容发布于 瑞士成了国际性恐袭事件的案发现场：1898年，奥匈帝国伊丽莎白皇后在日内瓦遇刺身亡。备受爱戴的“茜茜”竟然被一名意大利无政府主义者刺死。全世界为之震惊，同时也对瑞士表示愤慨。但是，瑞士依然坚持边界自由。

更多阅览 茜茜公主在瑞士遇刺
水彩画总统读信

相关内容

瑞士曾遭到恐吓：炸毁联邦大厦

此内容发布于 ​​​​​​​瑞士资讯的这一系列向您介绍发生在瑞士领土上、不为人知的由无政府主义者发动的恐袭事件，读者可以从中了解瑞士在20世纪初所面对的各种形式的恐怖主义。第一部：联邦大厦成了恐袭目标。

更多阅览 瑞士曾遭到恐吓：炸毁联邦大厦

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团