瑞士将收集非申根区访客的数据

申根区经优化的边境管理。 Keystone-SDA

未来，来自非申根国家的旅客数据将在申根区成员国的边境自动记录，瑞士也将实施这一措施。

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上周三，欧洲内政事务理事会在布鲁塞尔决定逐步推行出入境系统(EES)，该系统要求对进入申根区的人员进行统一检查。

对于在申根区停留最多90天的旅客，出入境系统将一视同仁地采集其生物特征数据。此举旨在减少逾期滞留、打击身份欺诈，并提升安全性。

瑞士及其他申根区成员国必须在其机场引入该系统。据欧盟理事会称，该系统的具体实施日期尚未确定。这一事项由欧盟委员会负责，仍需获得欧洲议会的批准。

申根区出入境系统-中国游客须知 欧盟计划实施的出入境系统旨在自动记录非欧盟公民的出入境信息，取代传统的护照盖章方式。该系统将收集旅客的生物识别数据，如面部图像和指纹，以及入境和离境的日期和地点。 对于中国游客而言，该系统的实施意味着在进入申根区国家时，需要提供生物识别信息，这可能会增加通关时间。该系统还将严格监控旅客的停留期限，帮助识别逾期居留者。因此，建议中国游客严格遵守签证规定的停留期限，以避免不必要的麻烦。 由于该系统启动日期尚未最后确定，中国游客在出行前应密切关注欧盟官方渠道发布的最新信息，以便及时了解相关政策变化。 中国游客可在这里外部链接了解更详细的信息。