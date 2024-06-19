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瑞士总检察长欲加强反间谍工作力度

据联邦情报局透露，海外-尤其是来自俄罗斯和中国的-间谍活动对瑞士的威胁依然很大。
据联邦情报局透露，海外-尤其是来自俄罗斯和中国的-间谍活动对瑞士的威胁依然很大。 Keystone / Anthony Anex

联邦总检察长斯特凡·布莱特勒(Stefan Blättler)称，瑞士今后应更加重视对间谍活动的防范。布莱特勒周三(6月19日)表示，最近对一名疑似俄罗斯特工的相关调查并非个案。

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Keystone-SDA

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在接受德语报刊《新苏黎世报》(NZZ)受访时，布莱特勒透露总检察长办公室(OAG)希望通过更公开地通报对涉嫌特工的调查情况来发出一个信号。他谨慎而大胆地说道：“你们不能随心所欲。”

就在乌克兰会议召开数周前，瑞士治安部门逮捕了一名疑似俄罗斯特工。Tamedia旗下各报首先对该案做了报道。根据报道，这名特工有多名联络人，他曾伙同这些人企图在瑞士数地设法获取武器与危险品。

不过总检察长办公室在周二回复瑞士通讯社Keystone-SDA时表示，没有迹象表明他们在瑞士有任何暗杀计划。

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代表西方价值观

布莱特勒在周三的采访中为这一谨慎的通报辩解说，危害国家安全的罪行涉及某些利益，从而令其有别于其他罪行。“即使我们什么也没说，也不意味着我们什么也没做，”他告诉《新苏黎世报》，“刑事起诉是瑞士安全程序的一个重要组成部分。”

布莱特勒提到，瑞士在意识形态和思想上立足于西方世界，并坚定维护西方价值观。他补充说：“如果这些价值观受到攻击，那么根据刑法，也必须承担后果。”

威胁仍然很大

在回复Keystone-SDA的询问时，联邦情报局(FIS)的一名发言人表示，海外-尤其是来自俄罗斯与中国的-间谍活动对瑞士的威胁依然很大。她的话确认了Tamedia的报道。

目前最大的威胁来自俄罗斯情报机构。据称俄罗斯已在瑞士部署了大量以外交身份掩护的情报部门雇员，其数量之多为欧洲之最。联邦情报局透露，原因之一是许多国际组织都将总部设在瑞士。

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