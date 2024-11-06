瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选

2024年11月6日，唐纳德·特朗普当选美国第47任总统。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。

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在特朗普赢得美国总统大选后，阿姆海尔特在社交媒体X平台上发布了一条消息。除了祝贺之后，她补充道，瑞士期待在共同价值观和利益的基础上继续与美国合作。

外部内容 Congratulations to @realDonaldTrump外部链接 & @JDVance外部链接. Switzerland is a long-Standing and trusted partner of the United States. Our economic and scientific relations are excellent. We look forward to continuing to work together on the basis of our shared values and interests. — Viola Amherd (@Violapamherd) November 6, 2024 外部链接

对于瑞士来说，美国是仅次于欧盟的第二大贸易伙伴。2022年，瑞士是美国的第七大外国投资者，投资额达2’970亿美元(约合2’600亿瑞郎)。

瑞士外交部对瑞美双边关系的概况中写到：“2023年，瑞士从美国进口了价值为297亿瑞郎的商品，而出口额则高达566亿瑞郎，美国也由此成为瑞士商品的主要出口目的地。”

在瑞士海外侨民中，超过10%的人生活在美国。在1700年至2018年间，约有46万瑞士人移居美国。截至2023年底，有83667名瑞士人定居在美国。

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