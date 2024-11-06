瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选

2024年11月6日，唐纳德·特朗普当选美国第47任总统。
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瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。
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2024年11月06日 - 15:45
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在特朗普赢得美国总统大选后，阿姆海尔特在社交媒体X平台上发布了一条消息。除了祝贺之后，她补充道，瑞士期待在共同价值观和利益的基础上继续与美国合作。
对于瑞士来说，美国是仅次于欧盟的第二大贸易伙伴。2022年，瑞士是美国的第七大外国投资者，投资额达2’970亿美元(约合2’600亿瑞郎)。
瑞士外交部对瑞美双边关系的概况中写到：“2023年，瑞士从美国进口了价值为297亿瑞郎的商品，而出口额则高达566亿瑞郎，美国也由此成为瑞士商品的主要出口目的地。”
在瑞士海外侨民中，超过10%的人生活在美国。在1700年至2018年间，约有46万瑞士人移居美国。截至2023年底，有83667名瑞士人定居在美国。
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特朗普或哈里斯：谁当选对瑞士更有利？
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2024年11月02日
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美国总统大选：国际日内瓦将受到何种影响？
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2024年11月03日
唐纳德·特朗普在其第一个任期内就曾搅扰过日内瓦的各国际组织，在他执政期间，美国甚至退出了几个国际组织。他的继任者乔·拜登承诺美国将重返国际多边事务，但这一承诺并未充分体现在其行动之上。美国与国际多变体系渐行渐远，中国正努力替代美国的位置。
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欧洲安全与合作组织瑞士观察员见证美国大选紧张局势
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2024年11月04日
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曾经瑞士和美国是一对姊妹共和国
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越来越多的瑞士人放弃食肉
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2024年11月11日
瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
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瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
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2024年11月08日
瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。
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五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
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2024年11月07日
在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。
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苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors
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2024年11月06日
11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。
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瑞士央行启动新钞设计大赛
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2024年11月06日
瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新系列纸钞设计竞赛。钞票的颜色和面值将保持不变。
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瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利
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2024年11月05日
2022年6.7%生活在瑞士的669'100名来自第三国(非欧盟国)的居民领取了社会救济金。这一数字比前一年略微下降了0.5个百分点。从2015年-2017年，这一比例约为8.5%。
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八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务
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2024年11月04日
2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。
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七分之一的瑞士人在2023年跳槽
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2024年11月01日
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“如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口”
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2024年10月31日
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研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
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2024年10月30日
根据Ethos基金会的一项调研，瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。
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美国大选历史告诉我们：民调或许仅供参考
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（法新社华盛顿4日电） 民调显示，本届由前总统川普对决副总统贺锦丽的美国总统大选，是美国史上最紧绷的总统大选之一。
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两个政党，两位都不太被认可的总统候选人--美国现在处于一个分裂的状态，两极分化十分严重。我们采访了三位生活在瑞士的美国人，一位共和党人、一位民主党人、另一位是独立人士，让他们针对美国人的情感分歧发表了意见。
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