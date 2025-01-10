瑞士项目-让孟加拉妓女的女儿不再当妓女

许多妇女一旦来到道拉蒂亚妓院村，就会在那里度过余生。她们的孩子往往也会留在这里。 Afp Or Licensors

在1971年孟加拉从一场损失惨重的战争中脱离巴基斯坦之后，瑞士是最早承认该国的国家之一，从那时起，瑞士合作与发展组织(DEZA)和许多非政府组织就一直活跃在该国，开展各种援助项目。当地组织Mukti Mohila Samity(MMS)是瑞士儿童援助组织人类的地球(Terre des hommes)的合作伙伴，该组织正在孟加拉从事一个援助项目，帮助孟加拉妓院村中的女性和儿童获得更多权力。

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关于孟加拉国的妓院产业，中国媒体也有诸多报道，许多题目令人触目惊心，诸如《14岁妓女每天接待10个嫖客》等，有些甚至让人不忍目睹。去年12月中旬，瑞士资讯swissinfo记者跟随瑞士捐助机构幸运链(Glückskette)前往孟加拉，走访了道拉蒂亚妓院村。

孟加拉国拥有世界最大的妓院之一，而对于妓女的女儿来说，继续受到性剥削往往是注定的命运。当地民众现在希望通过一些动议来改变这种情况。

下午时分，道拉蒂亚(Daulatdia)妓院村里一片宁静。女人们坐在房间门口玩手机，男人们则在狭窄的小巷里运送货物，有几个孩子在玩耍。只有到了晚上，顾客才会蜂拥而至，这里除了提供性服务外，还可以赌钱和吸毒。

道拉蒂亚妓院村是世界上最大的妓院之一，1300-1500名妓女在这里工作。这里是孟加拉的一个重要的交通枢纽，传说这个妓院村早在英国殖民时期就已经存在。据非政府组织称，每天有3000名嫖客来到这里，他们是开车前往70公里外的首都达卡的过客。

雅鲁藏布江和帕德玛河在此交汇。过去，人们必须乘坐渡船才能过河，但自从修建了一座大桥后，交通就变得繁忙起来。自那以后，在道拉蒂亚卖淫的妓女也越来越少，因为嫖客的数量减少了。再加上孟加拉国紧张的经济形势，这些妇女本已岌岌可危的经济状况就变得更糟了。

直到几年前，在道拉蒂亚妓院村工作的妓女估计有2000人，如今已不足1500人。 Afp Or Licensors

被隔绝的生活

孟加拉国是少数几个卖淫合法的穆斯林国家之一。妓女在这里遭受着严重的社会边缘化，但在过去的二十年里，当地的非政府组织一直在努力改善道拉蒂亚妓女及其子女的法律地位。大约500多名儿童生活在妓院区，他们大多住在母亲接客的房间里。

通过游戏学习人生： 当地非政府组织MMS组织的活动主要针对道拉蒂亚妓女的女儿们，她们通常在非常贫困的环境中成长。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

在毗邻妓院区的Mukti Mohila Samity(MMS)中心，少女们正在从事体育活动。在打手球之前，她们先要闭着眼睛做练习-这对在道拉蒂亚妓院村长大的女孩子们来说是一种建立自信的练习。一位社会工作者说：”这是为了提高处事和沟通能力；还可以培养她们对他人的信任感。她们中的大多数人在童年都受到过创伤”。

目前约有50名儿童和青少年在该中心登记，这里提供课程、培训、体育训练和一个白天或夜晚留宿。工作人员强调，他们只能尽力而为，其中有人直言不讳地地说：”在道拉蒂亚，希望很渺茫。”

不过，也有一些希望的曙光。每一个不会接替母亲工作的女孩都是一个成功的典范。这不仅是个人层面的成功，也是社会层面的成功：因为这会起到了典范作用，证明性剥削的恶性循环是可以打破的。

妇女们是如何组织起来的

莫吉娜·贝古姆(Morjina Begum)在道拉蒂亚妓院村扮演着核心角色。当她走过妓院时所有人都会恭敬地向她打招呼-因为没有人为这里的人们做出了这么多的努力。

贝古姆本人曾经也是这里的妓女。她13岁结婚，很早就有了一个女儿，但她无法忍受与那个年长的丈夫一起生活。几年后，她离家出走，后来沦落到了妓院。她不愿过多谈及当时的情况，但强调说：“我不是自愿来这里的。”

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“天生叛逆”的她开始针对不公正的对待进行反抗。她自问：”我们是这个国家的公民，我们为什么没有任何权利？”在妓院里，妓女们无法与官方机构取得联络，得到的只是暴力；孩子们得不到出生证明；死去的妓女也得不到宗教仪式，她们的尸体被扔进河里。贝古姆言简意赅地说：”我们必须为自己的权利而斗争。”

一次偶然的机会，贝古姆遇到了救助儿童协会的一名工作人员，受到鼓励后，便开始行动。期间曾因过分活跃而入狱，但年复一年，她和其他人争取到了越来越多作为孟加拉国公民应有的权利。按照她自己的话说，她们的“苦难生活”因此得到了一些改善。

“起初，我们不允许离开妓院。后来，我们只能光着脚走，因为这样才能被识别出来，”贝古姆说：”如果我去找政府部门谈话，他们不会让我进入他们的办公室。然而现在，他们和我坐在同一张桌子旁，并尊重我这个联系人。”

莫吉娜·贝古姆(Morjina Begum)为妓女们争取了更多权利和认可。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

人口贩运是一个核心问题

道拉蒂亚妓院村的每个妓女的故事都不尽相同，但人口贩运几乎在所有故事中都是核心。许多人沦为妓院里的人口贩运受害者，被掮客、亲戚或丈夫卖来，为皮条客充当性奴隶，直到还清所谓的债务。

陷入这种漩涡之后，她们就几乎不再有其他的出路。在孟加拉国，妓女被社会极端边缘化，她们通常不可能再回到自己的家庭。在这个极度贫穷的国家，对于没有男性保护、带着私生子女的单身女性来说，几乎不可能找到其他收入来源。因此，她们只能带着孩子留在道拉蒂亚妓院村。

“她们时时刻刻生活在暴力之中。瑞士儿童保护基金会人类的地球(Terre des Hommes)的官员吉尼亚·阿夫罗兹(Jiniya Afroze)说：”没有任何一个孩子应该在这样的环境中成长。这里的一个主要问题是，孩子们往往在小学毕业后就辍学了-他们可以在村里上学。在孟加拉国，这是常事；童婚和童工在这里很普遍。但在道拉蒂亚，这还意味着：女儿们要赴母亲的后尘。阿夫罗兹说：”我们的目标是打破性剥削的这种代际循环。”

道拉蒂亚妓院村是走得出去的，但需要克服许多障碍。 Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

孩子们应该上学-并留在教育体系中。这是地方组织关注的核心问题。当地机构也在推动儿童保护和打击贩卖人口的工作，但由于犯罪活动猖獗，开展这些工作非常困难。阿夫罗兹说：”国家为受害者提供一些帮助，但妓院中的许多妇女根本不知道或无法利用这些帮助，因此宣传也是我们工作的一部分。”

当地的组织还会无条件地向妓女一次性支付一些补偿金，让她们能够购买一块土地或开个小铺子，从而获得收入来源。但是：“资金是有限的，”阿夫罗兹说。

二十年前，莫吉娜·贝古姆离开了妓院，并将为妓女提供帮助作为一种职业。她依然住在附近，如今仍在为道拉蒂亚妓院村的妇女和儿童工作。这是她毕生的事业，尤其令她自豪的是，在她的帮助下，已经有700多名儿童进入中学学习。

她的下一个目标是为妓院的男孩子们开展一个援助项目：”他们的生活条件很差，往往会吸毒或走上犯罪道路。没有人管他们。”

(编辑：Benjamin von Wyl，编译自德文：杨煦冬/dh)