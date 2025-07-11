The Swiss voice in the world since 1935
外交事务
瑞士資訊–繁體版

重要數據：瑞士的難民都是什麼人

2017年6月28日，在盧塞恩州舉辦的庇護活動週上，當地人與難民們一起進行遊戲。
2017年6月28日，在盧塞恩州舉辦的庇護活動週上，當地人與難民們一起進行遊戲。 Keystone / Urs Flueeler

瑞士是個著名的避難國，百年來這個阿爾卑斯山國為無數人在危機中提供了藏身之處。現在瑞士依然接收了許多難民，那麼來瑞士申請庇護的都是些什麼人，誰又比較容易取得在瑞士的庇護權呢？瑞士電視台SRF每月會發布的相關數據圖表，顯示瑞士在接收難民方面的狀況。

此内容发布于
4 分钟
SRF Data

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

在烏克蘭的戰爭迫使數百萬人離開家鄉；塔利班在阿富汗掌權，將許多人趕出家園；在世界各地，受氣候災難的影響，數百萬人必須離開家鄉前往比較安全的國家。

然而無論世界任何地方發生災難，身為避難國的瑞士都會受到影響。那麼，哪些人會來瑞士避難，誰能被瑞士接收呢？

哪些人正在申請瑞士庇護？

在瑞士遞交庇護申請的人就像進入了一個巨大的辦事處大廳，在窗口遞交了申請資料之後，要回去等結果。這些申請者有時要幾年後才會離開，因為等待結果需要這麼長的時間。

目前在瑞士申請避難的人數比過去幾十年都要多，這主要是因為烏克蘭人，2022年2月在那裡爆發戰爭後他們來到瑞士。

外部内容

絕大多數烏克蘭人依賴就直接獲得了S級保護身份，這意味著他們無需申請庇護，就可立即獲得臨時保護，所以他們並未出現在以下圖表中。

每月批准多少新的庇護申請？

每月推出的避難申請數量表，顯示瑞士接收難民的最新狀況。自2013年起，瑞士移民事務國務秘書處(SEM)每月公佈最新數據；1994-2012年是每年公佈一次。

外部内容

在這些圖表中明顯可以看出，1998/1999年的科索沃戰爭和2015年底的歐洲難民危機導致瑞士尋求庇護者的急劇增加。

申請庇護的人來自哪些國家？

目前有十個國家是瑞士難民的主要來源國，這些國家中，許多都深陷內部衝突。

有些國家在瑞士尋求庇護的人數明顯多於其他國家，這是因為這些國家原本就有人居住在瑞士。

點擊標題可重新排序

外部内容

哪些人、什麼時候可獲得批准？

這裡有三種可能性：

  • 申請獲得批准，申請者獲得受認可的難民身分。
  • 申請被駁回，難民被驅逐出境。
  • 申請雖然被駁回，但難民允許暫時居留。例如原籍國存在酷刑或戰爭威脅，出於人道原因，不能將難民驅逐出境。然而，隨著時間這些原因可能會改變或不再存在。

有些國家的難民獲得庇護的機會很小，而其他國家的難民獲得庇護的機會則因人而異。

外部内容

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
18
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

你认为公共资源在当今世界有多重要？

面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

参与讨论
6 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
54
60 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
许多人移民瑞士，但也有许多人离开瑞士。2013年到2022年间，平均每年有15.5万外籍公民迁入瑞士，同期的迁出人口约为9万人。这相当于，在瑞士，每迁入100名移民，就约有60人迁出(象征性图片)。

相关内容

移民国瑞士：很多人想来，很多人想走

此内容发布于 移民瑞士对很多人来说是可望而不可即的梦想，以至于我们几乎忽略一个事实：并不是每个来到瑞士的人都会留下。在这个阿尔卑斯山国，迁出人口的比例其实很高。每年离开瑞士的9万多名外国人都是谁？

更多阅览 移民国瑞士：很多人想来，很多人想走
如何在瑞士申请庇护？

相关内容

如何在瑞士申请庇护？

此内容发布于 瑞士拥有悠久的人道主义传统，鉴于实际人口规模，瑞士实际上处理/审核的庇护申请，比其他欧洲国家都要更多。

更多阅览 如何在瑞士申请庇护？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团