重要數據：瑞士的難民都是什麼人

2017年6月28日，在盧塞恩州舉辦的庇護活動週上，當地人與難民們一起進行遊戲。 Keystone / Urs Flueeler

瑞士是個著名的避難國，百年來這個阿爾卑斯山國為無數人在危機中提供了藏身之處。現在瑞士依然接收了許多難民，那麼來瑞士申請庇護的都是些什麼人，誰又比較容易取得在瑞士的庇護權呢？瑞士電視台SRF每月會發布的相關數據圖表，顯示瑞士在接收難民方面的狀況。

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在烏克蘭的戰爭迫使數百萬人離開家鄉；塔利班在阿富汗掌權，將許多人趕出家園；在世界各地，受氣候災難的影響，數百萬人必須離開家鄉前往比較安全的國家。

然而無論世界任何地方發生災難，身為避難國的瑞士都會受到影響。那麼，哪些人會來瑞士避難，誰能被瑞士接收呢？

哪些人正在申請瑞士庇護？

在瑞士遞交庇護申請的人就像進入了一個巨大的辦事處大廳，在窗口遞交了申請資料之後，要回去等結果。這些申請者有時要幾年後才會離開，因為等待結果需要這麼長的時間。

目前在瑞士申請避難的人數比過去幾十年都要多，這主要是因為烏克蘭人，2022年2月在那裡爆發戰爭後他們來到瑞士。

外部内容

絕大多數烏克蘭人依賴就直接獲得了S級保護身份，這意味著他們無需申請庇護，就可立即獲得臨時保護，所以他們並未出現在以下圖表中。

每月批准多少新的庇護申請？

每月推出的避難申請數量表，顯示瑞士接收難民的最新狀況。自2013年起，瑞士移民事務國務秘書處(SEM)每月公佈最新數據；1994-2012年是每年公佈一次。

外部内容

在這些圖表中明顯可以看出，1998/1999年的科索沃戰爭和2015年底的歐洲難民危機導致瑞士尋求庇護者的急劇增加。

申請庇護的人來自哪些國家？

目前有十個國家是瑞士難民的主要來源國，這些國家中，許多都深陷內部衝突。

有些國家在瑞士尋求庇護的人數明顯多於其他國家，這是因為這些國家原本就有人居住在瑞士。

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外部内容

哪些人、什麼時候可獲得批准？

這裡有三種可能性：

申請獲得批准，申請者獲得受認可的難民身分。

申請被駁回，難民被驅逐出境。

申請雖然被駁回，但難民允許暫時居留。例如原籍國存在酷刑或戰爭威脅，出於人道原因，不能將難民驅逐出境。然而，隨著時間這些原因可能會改變或不再存在。

有些國家的難民獲得庇護的機會很小，而其他國家的難民獲得庇護的機會則因人而異。