針對非法廢棄物貿易，瑞士做得夠嗎？

2021年，瑞士非法廢棄物運輸的主要目的地是西歐(可能是由於申根條例取消了邊境管制）、東歐和非洲。根據聯邦環境局的數據，約有三分之一的非法廢棄物被運回瑞士。 Keystone

非法國際廢品貿易是一宗價值數十億美元、有利可圖的大生意，儘管有些廢棄物貿易造成了對健康和環境的威脅，尤其是接收廢棄物的國家更是受到很大影響。但即便是在瑞士這樣有著嚴格廢品管理條例的國家，也未對此採取足夠的限制措施。

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在瑞士，買車的時候以舊換新並非新鮮事，那些舊車最終會被送往瑞士的廢料場。

因為瑞士有嚴格的廢棄物處理規定。報廢汽車在瑞士屬於「需要檢驗的廢棄物」。處理報廢汽車的公司需要得到授權才能接收舊車。這些廢舊車輛可以出口到歐盟27個成員國或在經合組織(一個由38個主要富裕國家組成的國際組織)成員國中的某個國家。

但是，聯邦環境局(BAFU)每年都會收到150-300個在海關發現的非法廢棄物出口舉報，其中大部分涉及廢舊車輛，其次是廢輪胎和電子產品，目的地是其他歐洲國家和非洲。

瑞士外交與貿易問題解答 本文是針對瑞士資訊SWI swissinfo.ch一位讀者提問的回應。該讀者想知道，來自瑞士的大量廢棄物(如廢舊汽車)最終是否被運往非洲。如果您有關於瑞士貿易或外交方面的問題，需要我們做出解答，可以在我們的討論中留言。

但這可能還只是冰山一角。 2023年，瑞士官方出口超過46萬噸廢棄物，進口7.7萬噸廢棄物。在全球範圍，每年約有1.8億噸廢棄物會跨越國境。然而，根據歐盟委員會環境總局的估計，歐盟廢棄物中約有三分之一被非法交易。瑞士並無相關數字。

巴塞爾治理研究所(Basel Institute on Governance)綠色腐敗計畫副主任阿曼達·卡布雷霍·勒魯(Amanda Cabrejo le Roux)說：「針對非法廢棄物交易的監控力度不夠。」因為在世界各地運輸的貨櫃數量龐大，非法交易很難被查出。在每年抵達歐盟港口的9000多萬個貨櫃中，只有2-10%受到檢查。而在世界其他地區，抽查率可能更低。

卡布雷霍·勒魯說，這不僅增加了收集數據的難度，也讓規避檢查變得更容易。因此，廢品交易被認為是低風險犯罪，能創造數十億美元的收益。

組織犯罪

米蘭聖心天主教大學犯罪學家、跨國犯罪研究所研究員塞蘭娜·法瓦林(Serena Favarin)說：」與其他類型的非法貿易一樣，金錢是從事黑色交易的始作俑者。20世紀90年代開始，人們越來越意識到廢物對環境的破壞和對健康的負面影響。

因此，許多國家開始加強對廢棄物處理的監管。然而，為了逃避合法處理廢棄物造成的費用，有些公司想辦法進行不法交易。

伊斯坦堡附近的垃圾處理廠。歐盟產生的大部分廢棄物都在成員國之間進行交易。在歐盟以外，土耳其是歐盟廢棄物出口的最重要目的地，其次是印度和埃及。 Keystone

法瓦林說：「他們繼續非法將廢物埋入地下；或者把廢物運到相關規定比較寬鬆的第三國，以便用更便宜的價格處理這些廢物。」

犯罪組織也乘機加入進來：他們在一個國家收集大量廢物，然後運往另一個國家；他們或者潛入信譽良好的公司，從而獲得垃圾處理的合法合同，這樣來規避相關法規。

為了順利通過海關，犯罪者偽造文件或在出口產品標註上做文章。卡布雷霍·勒魯說：「例如，文件上會寫明是用於回收的紙張，而實際上裡面裝的是鉛電池或類似的有毒物品。」

不過，有時候牟利的不僅是犯罪者，一些目的地國的非正規企業也會從中獲利。法瓦林表示，例如，廢棄舊汽車可以被轉售；或拆解後用於製造其他產品。瑞士聯邦環境局表示，一輛汽車多達三分之二的零件可用於製造塑膠、紡織品、橡膠、玻璃和金屬。

危害健康

許多活動家將這種貿易稱為「廢物殖民主義」。他們認為，工業國家正在利用其他國家： 明明知道當地缺乏適合的廢棄物處理裝置，卻依然將自己不需要的廢棄物送到這些國家。

突尼斯非政府組織「後代環境教育協會」(Association of Environmental Education for Future Generations)主席塞米亞·加爾比(Semia Gharbi)說：「向非洲出口廢物就是一種傾卸。例如，我們都知道，在最好的情況下，只有9%的塑料可以回收利用，」加爾比說：「這意味著其餘的塑料都沒有得到再利用。」

在肯亞內羅畢的丹多拉垃圾掩埋場焚燒廢棄發動機，以提取用於製造手機的珍貴礦物質銅。廢棄物處理工人往往缺乏合適的防護服和工具，容易受傷、燒傷以及受到有毒煙霧和化學物質的傷害。 Keystone

未經處理的廢棄物會對健康和環境造成許多風險。例如，如果報廢車輛處理不當，有害液體和其他污染物就會洩漏。因此，國際上推出了一項《巴塞爾公約-控制危險廢棄物越境轉移及其處置》，旨在限制這類廢棄物的貿易。

瑞士也在該公約上簽了名。在非洲，《巴馬科公約》禁止向非洲大陸進口危險廢棄物。

然而，舊汽車如果繼續在道路上使用，也會對健康和環境造成危害。聯合國環境規劃署(UNEP)的一份報告顯示，數以百萬計的「劣質」舊車最終來到低薪國家-大多數從西方國家非法流入。環境署寫道，這些車輛“嚴重加劇了空氣污染，阻礙了減緩氣候變遷的步伐。”

聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)寫道，即使目的地國發現了非法運輸的廢物，通常也不可能將其運回原產國，因為販運者經常隱瞞廢物的來源。聯合國毒品和犯罪問題辦公室表示：「因此，大部分廢物最終會被非法填埋、擲入大海或被露天焚燒。」

當菲律賓發現大量非法垃圾時，引起了全國人民的憤怒：菲律賓全國1.173 億人口，不到300個官方垃圾掩埋場。

非政府組織「生態廢棄物聯盟」的法律顧問、馬尼拉雅典耀大學法學院講師格雷戈里奧·拉斐爾·布埃塔(Gregorio Rafael Bueta)說：」這幾乎無法滿足菲律賓國內廢物的需要。「這就是為什麼出現了許多非法垃圾場的原因。垃圾隨後滲入農村和城市的河流和飲用水中。

2013年-2014年間，100多個貨櫃裝載2,500噸非法廢棄物從加拿大溫哥華運抵菲律賓馬尼拉。這些垃圾被貼上了可回收塑膠的標籤，但實際上卻是生活垃圾。據生態廢物聯盟稱，經過“六年的爭議和抗議”，加拿大最終同意收回大部分貨櫃。 Keystone

布埃塔說，非正規部門的許多工人，包括婦女和兒童，「他們都是篩選廢物的人，除了作為人的尊嚴受到損傷外，他們還面臨著健康威脅」。非正規廢棄物處理工人會接觸到有毒化學物質，容易受傷和呼吸道疾病。

認識不斷提高

人們對非法廢棄物交易的認識正在逐漸提高。世界海關組織認為，要更了解並解決這個問題，需要更多數據支援。聯合國毒品和犯罪問題辦公室和聯合國環境規劃署正在記錄全球廢物貿易趨勢，並培訓海關官員識別非法貨物。

2024年，歐盟推出了一項關於廢棄物運輸的新法規和一項關於環境犯罪的法令，其中包括禁止向歐盟以外的國家出口塑膠廢品，並對廢棄物犯罪制定了更嚴厲的處罰措施。

法瓦林說，這些措施非常重要，但它們也顯現出一種「不平衡」的狀況：有些國家製定了嚴格的法規以及執法和處罰措施；而有些國家卻沒有這些措施。

這種不平衡加強了打擊非法貿易的難度。聯合國毒品和犯罪問題辦公室在一份關於從歐洲運往東南亞的廢物貿易的報告中寫道，「與對目的地國造成的潛在環境和健康損害相比，處罰往往低得不成比例。」

在瑞士，法律規定針對非法進口或出口廢棄物的行為，最高可判處三年有期徒刑。然而，在2023年針對非法販運廢棄物的25項指控中，只有15項最後被定罪-涉案人後來被處以200瑞郎(約合人民幣1600元)-8000瑞郎的罰款。

卡布雷霍·勒魯說，要解決這個問題，「僅僅清除幾個『爛蘋果』是遠遠不夠的，」她建議利用法律法規來確保在簽訂生活垃圾處理合約時不要受到不良因素的影響，因為這可能會導致出現腐敗行為。此外，也應加強針對垃圾掩埋場、港口和邊境的檢查能力。

她說：「西方國家要考慮到，應該把垃圾運走，還是應該嘗試以更永續的方式進行處理？」聯合國預計，2050年全球城市固體廢棄物的數量將從2023年的21億噸，增加到38億噸。

在菲律賓，活動人士正在施加壓力，要求禁止所有廢物進口，就像曾經是世界最大塑膠廢物進口國的中國在2019年提出了類似禁令一樣。他們也呼籲政府簽署《巴塞爾公約》的禁止修正案，禁止經合組織和歐盟國家出口危險廢棄物。

“這是發出我們發出的一個信號，”布埃塔說：「表明我們不是工業國家的垃圾場。」

臺灣針對廢棄物輸出入的管制措施 遵循《巴塞爾公約》精神，防止非法運送及環境污染。 法規依據 依據《廢棄物清理法》及《事業廢棄物輸入輸出管理辦法》辦理。 廠商申報規範 輸出入廢棄物須取得主管機關許可。違規者將面臨罰則。 海關查驗機制 若查獲疑似事業廢棄物，立即通報環境部環境管理中心。 由專員判定是否屬未經許可的一般或有害事業廢棄物。 違規處罰 若未取得主管機關許可，依《廢棄物清理法》第53條規定，處新臺幣6萬元以上、1千萬元以下罰鍰。 後續處理 違規廢棄物須依《事業廢棄物輸入輸出管理辦法》第10條及第18條之1規定辦理：退運出口（將廢棄物退回出口國）退關出倉（不允許入境，直接退回）

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(編輯：Lindsey Johnstone，編自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)



