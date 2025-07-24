1975年8月在赫尔辛基究竟签署了什么？

50年前，《赫尔辛基协定》(Helsinki Accords，亦称《赫尔辛基最终文件》)的签署旨在通过确认二战后欧洲的既定格局，缓和苏联与西方阵营之间的紧张关系。那么，当时那35个国家究竟达成了怎样的共识？而如今，这项协定又还剩下些什么？

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