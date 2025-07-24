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外交事务

1975年8月在赫尔辛基究竟签署了什么？

50年前，《赫尔辛基协定》(Helsinki Accords，亦称《赫尔辛基最终文件》)的签署旨在通过确认二战后欧洲的既定格局，缓和苏联与西方阵营之间的紧张关系。那么，当时那35个国家究竟达成了怎样的共识？而如今，这项协定又还剩下些什么？

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我关注国际关系，特别是瑞士的对外关系，进行新闻调查，并对具有挑战性的话题进行深入的个人访谈。 我从事新闻行业已有25年，毕业于莫斯科国立大学新闻学院和巴黎法国新闻学院。曾在法国和俄罗斯担任电视/广播主持人，同时也是出版作家和纪录片导演，曾采访过国家元首和摇滚明星。

我的工作重点是多媒体内容制作，为瑞士资讯的各种在线渠道制作视频和照片，并担任图片编辑。 我拥有多媒体制作学士学位，并完成了多媒体技术员的学徒培训。

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