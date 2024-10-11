多地烽火 诺贝尔和平奖可能颁给全球秩序捍卫者

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（法新社奥斯陆11日电） 在世界多地战火正炽之际，2024年诺贝尔和平奖将于今天颁发，可能的得奖者包括国际法院、联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署或联合国秘书长古特瑞斯。

诺贝尔和平奖将于挪威奥斯陆时间上午11时（台湾时间下午5时）在诺贝尔协会（Nobel Institute）颁发。

全球事务现况显然很棘手，乌克兰和中东的战争造成大规模破坏，苏丹出现饥荒，气候灾难接二连三。

乌普萨拉冲突资料计画（Uppsala Conflict Data Program）数据显示，全球2023年有59场武装冲突，几乎是2009年的两倍。

有些专家认为，这是今年不应颁发诺贝尔和平奖的原因之一，自从这个奖项于1901年开始颁发以来，有19次未颁奖纪录。

但挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）坚称，奖励和平行动反而「或许比以往更重要」。

挪威诺贝尔委员会秘书长纽尔斯塔特（Olav Njolstad）告诉法新社：「环顾现在的世界，要做个乐观主义者很难，和平力量似乎停滞不前…但一定有一些人和组织做得很好。」

观察诺贝尔奖的人士认为，挪威诺贝尔委员会的5名委员可以藉此机会强调尊重世界秩序的重要性。

国际法院（ICJ）、联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）或古特瑞斯（Antonio Guterres）可能因为他们在俄罗斯与乌克兰的战争、以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）冲突中所做的贡献而获得肯定。

专家认为，国际刑事法院（ICC）、制止杀手机器人运动（Campaign to Stop Killer Robots）、欧洲安全暨合作组织（OSCE）民主体制与人权办公室（ODIHR）、苏丹紧急应变室（Emergency Response Rooms）倡议、阿富汗女权运动人士塞拉吉（Mahbouba Seraj）也有可能获奖。

目前已知今年共有197人和89个组织获得提名。