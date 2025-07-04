大而美法案过关 川普称将如火箭飞船般推升经济

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（法新社华盛顿/安德鲁联合基地3日电） 美国总统川普今天赞许重大税收及支出法案获得国会通过，表示这项「大而美法案」将如「火箭飞船」般推升美国经济。

川普准备前往爱荷华州的集会为美国建国250周年庆祝活动揭开序幕时告诉记者，这项法案「将让我国如同火箭飞船一般」，并称这是「历来签署同类型中的最大法案」。

此外，川普表示，他今天与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话，谈论如何终结俄乌战争，但没有进展。俄国克里姆林宫坚称蒲亭在这场战争中会坚守自己的目标。

俄乌战争打了3年多，美国先前主导的和平谈判陷入僵局，华府近日又暂停对乌克兰运送部分武器。川普此时又有这番严峻评估。

川普告诉记者：「这通电话讲相当久，我们谈了很多事，包括伊朗，还有俄乌战争。我对谈话内容不是很高兴。」

当记者询问是否较为接近达成终战协议时，川普回答：「没有，我和他没有一点进展。」

川普自今年1月就职以来曾与蒲亭通5次电话，大部分都对协议进展表达乐观看法，然而这次第6度通话后的说法却异常悲观。

川普现今对这位俄罗斯领导人的失望日益加深。最近几周，他拒绝蒲亭调解以色列和伊朗冲突的提议，并要求他专注于结束俄乌战争。

克里姆林宫表示，蒲亭与川普谈了将近1个小时，并说蒲亭坚称不会放弃俄罗斯的目标。

克里姆林宫幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告诉媒体：「我国总统表示俄罗斯将会达成设定的目标，也就是消除导致当前状况的根本原因…俄罗斯不会放弃这些目标。」

俄国长久以来形容对乌克兰的终极目标是消除冲突的「根源」，并且要求基辅当局放弃加入北大西洋公约组织（NATO）。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）