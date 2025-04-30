大马士革附近教派冲突 官媒及观察组织：13死

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（法新社大马士革30日电） 叙利亚国营媒体和观察组织今天说，和叙利亚新当局有关的部队与德鲁士族（Druze）武装分子之间的宗派冲突，夜间在大马士革附近蔓延，造成13人死亡。

在上个月叙利亚阿拉维派（Alawite）沿海心脏地带发生宗派屠杀后，不断扩大的暴力事件对去年12月推翻长期统治者前总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的伊斯兰当局来说是重大挑战。

叙利亚新当局在努力向世界展示更温和形象的同时，还必须应对来自内部激进伊斯兰主义者的压力。

叙利亚新闻社（SANA）引述卫生部的说法，在萨赫纳亚（Sahnaya）地区，「非法组织袭击平民和安全部队」造成11人死亡，伤者人数不详。

叙利亚人权了望台（Syrian Observatory for Human Rights）说，在「与当局有关的武装分子和当地德鲁士族武装分子之间的冲突」，有两名当地武装分子在萨赫纳亚被杀。

萨赫纳亚位于大马士革西南方约15公里处，是叙利亚德鲁士族和基督教少数族群的居住地。

前一天晚上，在大马士革东南方以德鲁士族和基督徒为主的郊区贾拉马纳（Jaramana）发生致命冲突，起因是流传出一段据称是1名德鲁士族公民的录音，该录音被认为具有亵渎性质。

法新社无法确认该录音的真实性。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）