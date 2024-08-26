太平洋岛国论坛 深陷气候困境与大国竞争

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（法新社努瓜娄发26日电） 太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）今天在东加王国揭幕，全球关注这块地区的气候困境，以及此地在大国竞争中所扮演的区域角色。

穿着传统服饰、歌声优美的东加合唱团歌手与手舞足蹈的学童欢迎外国领袖来到海滨首都努瓜娄发（Nuku’alofa）参加今年的太平洋岛国论坛。

然而，由18个成员国组成的太平洋岛国论坛，在和睦相处的背后却出现罕见裂痕，并且可能会产生深远的影响。

太平洋各国因为中国在当地的野心而意见不一，并且在是否应该同意深海采矿方面也存有歧见。

担任太平洋岛国论坛秘书长的诺鲁前总统瓦卡（Baron Waqa）表示：「我们在这个地区的历史关键时刻齐聚一堂。」

他说：「我们处于全球地缘政治利益的中心，处于对抗气候变迁的最前线。」

早在瓦卡希望外界注意他的谈话之前，中国的影响力就已在这个号称「友善岛屿」的东加显现。

东加是太平洋最后一个君主制国家，首都努瓜娄发的建筑工地外贴着红白相间的标语，宣扬「中国援助」以及与东加「共享」未来。

多项计画中包括这场峰会举行的室内体育馆，这是来自北京价值2500万美元的赠礼。

中国驻东加大使刘为民在建物落成的剪彩仪式上送给东加总理一张大支票。刘为民表示，中国与东加的关系不断发展，「患难才能见真情」。

东加政府负债累累，外界认为特别容易受到中国经济压力的影响。

东加欠中国的出口银行约1.3亿美元，几乎占其国内生产毛额（GDP）的1/3。

瓦卡对过去不断升高的竞争抱持悲观态度，他警告说：「我们需要对区域安全问题保持警惕。」

美国已派遣高阶外交官员康贝尔（Kurt Campbell）率代表团参加太平洋岛国论坛。