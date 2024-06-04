奈及利亚工会发起无限期罢工 学校机场停摆、电网关闭

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（法新社阿布加3日电） 奈及利亚两大工会在无法与政府达成新的最低工资协议后，发起无限期罢工，学校与公家机关大门深锁，今天更进一步关闭国家电网与机场，所有航班都将暂停。

奈及利亚这个非洲人口最多的国家，目前正面临这一代最严重的生活成本危机，两位数的通货膨胀率，让许多人无力负担食物价格。

奈及利亚劳工协会（Nigeria Labor Congress, NLC）及贸易工会协会（Trade Union Congress, TUC）表示，在政府拒绝将最低工资标准提高到每月6万奈拉（约新台币1296元）之后，他们呼吁工人罢工。

目前奈及利亚最低薪资为每月3万奈拉（约新台币648元），NLC表示希望将最低工资提高至49万4000奈拉（约新台币1万675元）。

经过紧锣密鼓的协商后，奈国政府今天晚间发表声明指出，「将致力调升全国最低工资至6万奈拉」，双方预计「下周每天举行会议」，就此问题寻求共识。

奈及利亚总统也在社群媒体平台X上，呼吁工会「继续沿着谈判道路前行」。

法新社记者说，奈及利亚首都阿布加（Abuja）的政府大楼、加油站与法院都已关闭，该市机场也已停摆，外头还排起了长长的队伍。

奈及利亚经济首都拉哥斯（Lagos）也受罢工影响，成群结队的学童从空荡荡的学校步行回家，工人在大门紧锁的法院外设置纠察线，呼吁其他工人加入罢工行列。

工会也抗议电价上涨，国营的奈及利亚电力传输公司（Transmission Company of Nigeria）表示，工人宣称在夜间关闭国家电网，随后出现大范围停电。

奈及利亚联合航空公司（United Nigeria Airline）也向客户表示，全国各地机场皆因罢工关闭。奈及利亚的和平航空（Air Peace）也在社群平台X发布声明警告，航班将「中断或可能取消」。

奈及利亚总统提努布（Bola Tinubu）一年前上任后，终止了燃油补贴并解除货币管制，导致汽油价格上涨3倍，奈拉兑美元汇率暴跌，生活成本飙升。

提努布呼吁民众保持耐心，让改革发挥作用，并表示此举有助吸引外资，但这些措施对奈及利亚民众造成沉重打击。

奈及利亚联邦机场管理局（Federal Airport Authority、FAAN）消息人士表示，国内航班已被取消，机场将于4日取消所有航班。

在奈及利亚北部城市卡诺（Kano），公家机关和公立学校关闭，街上的孩子们高呼「不用上学，今天放假！」

工会在31日发布声明说：「奈及利亚工人是国家经济支柱，他们应得到反映当前经济现况、公平且像样的工资。」

提努布的发言人恩格拉莱（Ajuri Ngelale）同意当前的最低工资「低得不像话」，但表示仍须进行「务实的评估」。

数以千计奈及利亚民众曾在2月集会，抗议生活成本飙升，而工会先前发起的罢工影响与成果有限。（译者：屈享平/核稿：刘文瑜）