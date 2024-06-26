奥地利俄谍案沸沸扬扬 又扯出曾与「沙皇」共舞的她

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（法新社维也纳25日电） 奥地利正因俄罗斯间谍丑闻翻天覆地之际，现居俄罗斯、备受争议的奥地利前外交部长克奈斯尔（Karin Kneissl）今天告诉法新社，她深觉遭受恶意中伤。

2018年，克奈斯尔在自己的婚礼上与俄罗斯总统蒲亭共舞后，奥地利人人喊打。她声称她别无选择，唯有逃离奥地利，避居俄罗斯。

现在，她否认与这起间谍丑闻有任何牵连。此案似乎暴露一批俄罗斯间谍在奥地利担任要职，特别是在奥地利强大的极右翼分子圈。

这位59岁的前职业外交官在圣彼得堡（Saint Petersburg）透过视讯受访时告诉法新社：「我被羞辱，真的被打成克里姆林宫特工。」

「但2018年之后我就没去过克宫，他们还有其他事情需要担心。」

2018年8月，她与蒲亭共舞的照片广泛流传，让她登上头条，也让人质疑时任欧盟部长理事会（Council of the European Union）轮值主席国的奥地利是否中立。

在那起事件的一年前，克奈斯尔获极右翼自由党（Freedom Party, FPOe）提名为外交部长。自由党2016年与蒲亭领导的「团结俄罗斯党」（United Russia）签署「合作协议」，但克奈斯尔2019年离开政府后，就与自由党保持距离，她也从没入党。

然而，因为她2023年9月起就旅居俄罗斯的缘故，让她被扯进奥地利数十年来最大的间谍丑闻，逼得她今天出面澄清。

这起因前奥地利情报官员欧特（Egisto Ott）3月间被捕而曝光的丑闻，再让各界把矛头指向了自由党，据信与该党关系密切的间谍仍在担任俄罗斯特工。

克奈斯尔今天告诉法新社：「我从没见过欧特，我对此事一无所知，我听候法庭处置。」

能说8种语言的克奈斯尔声称，她在「与沙皇共舞」后找不到工作，2020年9月被迫离开奥地利。

克奈斯尔告诉法新社，她在婚礼上向蒲亭屈膝行礼的影片引发众怒，惹来排山倒海的侮辱和攻击。

「媒体追杀我，在奥地利，倒楣的我在街上遭到攻击，还有人叫我『蒲亭的妓女』。」

克奈斯尔离开奥地利后，先到了法国，但她说，由于她2020年以来就是俄罗斯国家资助的新闻机构「今日俄罗斯」（RT）固定撰稿人，法国当局似乎不欣赏她对亲克宫媒体的贡献，最后她也只能离开法国。

「今日俄罗斯」后来被禁止在欧盟播出。

由于不能开设银行帐户或找到固定住所，克奈斯尔说，在搬到黎巴嫩之前，她只能「睡在街头，一张床垫就是栖身之所」。

2023年9月，她受命领导圣彼得堡大学附属的新智库，才让她在历经「漫长的漂泊」后，终于在俄罗斯「安顿下来」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）