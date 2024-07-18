奥运开幕倒数一周 巴黎市中心车辆禁入

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（法新社巴黎18日电） 法国安全部队今天开始封锁巴黎市中心大部分地区，以迎接下周在塞纳河（Seine）登场的巴黎奥运开幕式。

法新社报导，为因应届时沿着塞纳河游行6公里的开幕式，河岸中心区今天凌晨5时（台北时间今天11时）起禁止大多数车辆通行。

想进入塞纳河两岸、安全级别最高的「灰区」，像是居民或预订那区饭店的游客，都需出示QR code安全通行证。

预计将有约1000万观众前来共襄盛举，这座光之城为了7月26日至8月11日的奥运正在转变，艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）、荣军院（Invalides）、协和广场（Place de la Concorde）等地标搭建临时体育场馆，而新增的奥运贵宾通道也是让交通更加拥堵的最新问题。

巴黎奥运主办委员会总干事托布华（Etienne Thobois）说：「我们在市中心大量设立临时场地的想法显然有其限制，但我觉得大家正在看我们在做的事。」

市中心许多地铁站也将于今天开始关闭，开幕式后的第2天才会重新开放。开幕式当天，将有6000至7000名运动员搭乘约100艘驳船和河船沿着塞纳河航行。

这将是夏季奥运首次在主场馆外揭幕，届时将有多达50万人在看台、河岸或从公寓俯瞰现场观赏。