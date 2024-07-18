立足瑞士 报道世界
登录

奥运开幕倒数一周 巴黎市中心车辆禁入

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社巴黎18日电） 法国安全部队今天开始封锁巴黎市中心大部分地区，以迎接下周在塞纳河（Seine）登场的巴黎奥运开幕式。

法新社报导，为因应届时沿着塞纳河游行6公里的开幕式，河岸中心区今天凌晨5时（台北时间今天11时）起禁止大多数车辆通行。

想进入塞纳河两岸、安全级别最高的「灰区」，像是居民或预订那区饭店的游客，都需出示QR code安全通行证。

预计将有约1000万观众前来共襄盛举，这座光之城为了7月26日至8月11日的奥运正在转变，艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）、荣军院（Invalides）、协和广场（Place de la Concorde）等地标搭建临时体育场馆，而新增的奥运贵宾通道也是让交通更加拥堵的最新问题。

巴黎奥运主办委员会总干事托布华（Etienne Thobois）说：「我们在市中心大量设立临时场地的想法显然有其限制，但我觉得大家正在看我们在做的事。」

市中心许多地铁站也将于今天开始关闭，开幕式后的第2天才会重新开放。开幕式当天，将有6000至7000名运动员搭乘约100艘驳船和河船沿着塞纳河航行。

这将是夏季奥运首次在主场馆外揭幕，届时将有多达50万人在看台、河岸或从公寓俯瞰现场观赏。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
46
61 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团