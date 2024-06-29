奥运期间公寓出租价格不如预期 巴黎人淘金梦碎

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（法新社巴黎28日电） 巴黎奥运即将在下个月登场，届时预计会有大量游客涌入法国首都巴黎。巴黎人希望透过向前来观看奥运赛事的游客出租公寓来赚大钱，但事与愿违，随着奥运会将近，租金价格暴跌。

距离开幕式还有1个月，许多人表示他们不得不大幅降低价格吸引租客，其他人则已完全放弃出租公寓这个想法。

于短期旅宿出租平台Airbnb发布自己公寓的出租资讯后，28岁的房地产业者茱莉亚（Giulia）「已经可以想像拿着大把现金去度假的画面」。

然而，她以出租房屋赚取丰厚利润的梦想却未能实现。

茱莉亚1月时试图以每晚550欧元的高昂价格，出租她位于巴黎北部多为劳工阶级居住的第18区公寓。

直到她将价格降至每晚160欧元，才有1名美国人预定她的公寓两周。这个价格只比7月及8月的正常价格高出30欧元。

尽管租金价格在年初确实大幅上涨，但随后便回落，巴黎当局对此并不意外。

巴黎市房租规范平台的市府顾问葛梅斯（Barbara Gomes）表示：「由于一开始的通货膨胀，许多人对奥运期间可收取的租金抱有幻想。」

但租金价格随后下跌，葛梅斯认为，这是因为巴黎人在度假期间出租空房的浪潮，以及饭店空房充足。

豪华旅游租赁集团Archides董事长罗林（Raphael Lorin）表示，对许多巴黎人来说，问题在于「1500万名游客中，有1300万是法国人」。

罗林说：「另一方面，外国游客可能是那些预算非常高的人，他们是顶级饭店的顾客。」

「对于市场中的中低阶产品来说，摇钱树并不存在。」