女性政治人物受AI深伪色情所害 专家忧有伤民主

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（法新社华盛顿6日电） 从美国到义大利、英国和巴基斯坦，女性政治人物愈来愈常遭受人工智慧（AI）生成的深伪色情或性意味影像所害。研究员认为，这种令人不安的趋势已威胁女性参与公众事务。

专家说，有些照片应用程式（App）可褪去影像中的女性衣物，随着这类廉价AI工具激增，网路上出现大量未经同意的深伪影像，全球监管这项技术的行动难以约束。

研究员指出，私密影像常被用来玷污女性在公共领域的名声、破坏她们的职业生涯和大众信任，并制造勒索或骚扰的契机，进一步威胁到国家安全。

专门研究假资讯的「美国阳光计画」（American Sunlight Project）在色情网站上发现超过3万5000个涉及26名国会议员的深伪内容事例，其中25人是女性。

「美国阳光计画」上月公布的研究结果显示，国会有近1/6女议员曾因这类AI生成影像而受害。

计画执行长杨科维茨（Nina Jankowicz）说：「女性议员正以惊人速度沦为AI生成深伪色情影像受害者…这不只是技术问题，而是直接侵害领导阶层中的女性和民主本身。」

为避免有心人搜寻，「美国阳光计画」没有公布受害女议员名单，但已私下通知她们的办公室。

英国第4频道（Channel 4）去年调查发现，超过30名女性政治人物成为深伪色情网站受害者，副首相芮纳（Angela Rayner）也是其中之一。

网站似乎利用AI技术「脱光」约12名女性政治人物的衣物，未经同意就将她们的照片变造成裸照。

在义大利，总理梅洛尼（Giorgia Meloni）正向两名男子索赔10万欧元（约新台币340万元），他们被控制造梅洛尼的深伪影片，并上传到美国色情网站。

在巴基斯坦，法新社事实查核人员发现一支深伪影片，内容是女议员玛吉德（Meena Majeed）公开拥抱一名男部长，这在保守的穆斯林国家会被视为不道德行为。

另外，巴基斯坦旁遮普省（Punjab）资讯部长柏卡里（Azma Bukhari）在网路上发现一支深伪影片把她的脸嫁接在一名印度演员的性感身躯上，让她「身心受创」。

非营利的「科技政策媒体」（Tech Policy Press）去年表示，「AI生成图像和影片被用来骚扰政坛中的女性，造成令人恐惧的效果，这是一种愈来愈常见的现象」，并警告此一趋势将对女性的「政治抱负」产生吓阻效应。