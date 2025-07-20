好莱坞夜店外驾车冲撞酿30伤 犯嫌遭殴被拘留

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（法新社洛杉矶19日电） 美国洛杉矶警方指出，好莱坞1家夜店外今天凌晨发生汽车冲撞人群事件，造成至少30人受伤，肇事犯嫌拉米雷斯被民众拖出车外围殴并受到枪击，警方已将他拘留。

洛杉矶警察局（LAPD）发言人赛凡泰斯（Rosario Cervantes）告诉法新社说，29岁犯嫌拉米雷斯（Fernando Ramirez）遭控涉嫌使用致命武器攻击他人。

拉米雷斯在事件中受枪伤后，正在当地医院「接受手术」。

洛杉矶警察局指挥官卡兰沙（Lillian Carranza）告诉当地新闻台KCAL：「他不能离开，已被洛杉矶警察局拘留。」

美国媒体报导，拉米雷斯先是被赶出位于东好莱坞（East Hollywood）的佛蒙特好莱坞夜店（Vermont Hollywood），之后就驾车蓄意冲撞人群。

警方详细说明，这起冲撞事件发生在约凌晨2时，肇事车辆据信为一辆日产（Nissan）Versa轿车，事发后拉米雷斯被民众拉出车外，混乱中遭人围殴攻击。

赛凡泰斯说，当局仍在追捕一名枪手，他趁乱开枪打伤拉米雷斯，然后徒步逃离现场。

100多名消防员赶到事发现场。卡兰沙说：「有30名受害者，其中18名女性、12名男性，年龄在25岁到30岁出头之间。」

当局表示，其中7人情况危急，6人伤势严重，10人受轻伤，另有7人不顾医生建议自行出院。（译者：纪锦玲）