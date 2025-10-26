委内瑞拉誓言保卫海岸 防范美国秘密行动

（法新社卡拉卡斯25日电） 委内瑞拉国防部长帕屈诺（Vladimir Padrino Lopez）今天表示，该国正在举行军事演习，以防范美国在强化区域军事部署之际采取任何「秘密行动」。

此举正值美国五角大厦下令向该地区派遣一支航舰打击群一天之后。五角大厦的行动被视为对当前行动的升级，该行动迄今已对涉嫌走私毒品的船只发动多次致命攻击，造成至少43人丧生。

帕屈诺表示：「我们自72小时前开始进行一场海岸防御演习…这不仅是为了防范大规模军事威胁，也为了防范毒品走私、恐怖主义威胁，以及那些企图在国内制造不稳定的秘密行动。」

区域紧张情势不断升高。美国总统川普表示，他已授权中情局（CIA）在委内瑞拉开展行动；他并说，他正在评估对委内瑞拉境内涉毒势力发动地面攻击的可能性。

自9月2日以来，美军已轰炸10艘据信从事毒品走私的船只，其中8起发生在加勒比海。

川普指控委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）领导一个毒品贩运集团，但马杜洛否认。

委内瑞拉国营电视台播出了军方人员部署于9个沿海州的画面，以及一名民兵组织成员扛着俄制Igla-S肩射防空飞弹的影像。

帕屈诺昨天表示：「中情局干员不仅存在于委内瑞拉，而且遍布全球。他们或许能从国内任何地方部署无数与中情局有关的秘密行动单位，但任何企图都将以失败告终。」