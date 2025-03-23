委内瑞拉：与美国达成共识 将接收更多遭遣返移民

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（法新社卡拉卡斯22日电） 委内瑞拉今天宣布与美国达成协议，同意接收更多美国遣返的委国移民。1周前，200多名委籍人士在被控为帮派份子之后，遭华府以专机递解至萨尔瓦多。

两国先前的合作上个月之所以喊卡，是因为美国总统川普指控委国当局未能兑现承诺，委国当局尔后便宣布停止接收美国遣返的委内瑞拉人。

然而，华府随后将境内抓到的238名委内瑞拉移民遣送至萨尔瓦多最高安全级别监狱，理由是这些人隶属于遭川普定为外国恐怖组织的「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）黑帮。川普此举引发委国当局强烈不满。

委内瑞拉国民议会议长罗德里格斯（Jorge Rodriguez）今天说：「移居并非犯罪行为，我们将持续努力，直到所有希望返国的人士都能回到家中，直到我们救出所有被绑架至萨尔瓦多的兄弟为止。」

明天的航班将是川普1月重返白宫以来，第5架抵达委内为拉的遣返移民航班。自2月以来已有约900名委内瑞拉人遭遣返，多数来自美国，有部分来自墨西哥。

川普之前便已矢言将执行美国史上最大规模的遣送计画并缩减移民，主要锁定对象为来自拉丁美洲国家的人士。

过去10年，鉴于委内瑞拉经济在马杜洛治下崩盘，有超过700万名委内瑞拉人逃离委内瑞拉。