委内瑞拉：美国撤销跨国能源公司许可

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（法新社卡拉卡斯30日电） 委内瑞拉今天宣布，美国已撤销几家跨国石油与天然气公司在美国的营运许可。

虽然委内瑞拉未具体说明哪些公司的许可遭吊销，但专家预计西班牙力豹仕集团（Repsol）与法国的Maurel＆Prom等欧洲石油巨擘将会受到影响。

尽管美国对委内瑞拉实施制裁，这些公司先前仍然获得许可。

华府今年2月下令美国石油巨擘雪佛龙（Chevron）撤出委内瑞拉。

委内瑞拉副总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）在Telegram发表声明指出：「我在此告知，我们一直与在美国营运的跨国石油与天然气公司保持顺畅沟通，美国政府最近几小时已通知它们有关撤销其许可的消息。」

罗德里格斯说：「我们已做好面对这种情况的准备，我们准备继续履行与这些公司签订的合约。」

然而，违反美国石油禁运与其他禁令的公司，恐会受到美国制裁。

美国总统川普2月底撤销雪佛龙许可，此许可证允许雪佛龙在制裁下继续运作，其他公司先前也获得类似许可。

美国上周宣布对购买委内瑞拉石油与天然气的国家徵收25%的高额进口关税，川普试图从经济上扼杀委内瑞拉，削弱委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的政权。

美国与其他许多国家并不承认马杜洛在总统大选的胜利，马杜洛去年被指控窃取选举结果。

委内瑞拉石油产量25年前曾超过每日300万桶，如今仅每日100万桶，最严重时曾跌至每日不足30万桶。