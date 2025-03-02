委军舰进入盖亚那水域 威胁埃克森美孚设施遭美谴责

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（法新社盖亚那首都乔治城1日电） 美国今天表示，委内瑞拉海军舰艇在盖亚那声称拥有主权的海域「威胁」埃克森美孚（ExxonMobil）管理的设施，并对此予以谴责。

这份声明警告，若委内瑞拉进一步挑衅，将会招致「后果」。声明发表数小时前，盖亚那总统阿里（Irfaan Ali）表示，一艘委内瑞拉巡逻艇于当地时间上午7时（格林威治时间11时）左右「接近我们专属海域内的多个设施」。

阿里在脸书（Facebook）上表示，盖亚那已「通知其国际伙伴提高警觉」。

美国国务院警告勿再进一步侵犯。

美国国务院西半球事务局（Bureau of Western Hemisphere Affairs）在声明中表示：「委内瑞拉海军舰艇威胁埃克森美孚的浮式生产、储存与卸油（FPSO）装置令人无法接受，此举明显侵犯了盖亚那国际公认的海洋领域。」

声明警告称：「若再有进一步挑衅，（委内瑞拉总统）马杜洛（Nicolas Maduro）政权将面临后果。」

英语系国家盖亚那长期以来是拉丁美洲最贫穷的国家之一，与委内瑞拉在争夺富含自然资源、具争议领土艾瑟奎波（Essequibo）上，紧张局势加剧。

自2015年以来，随着石油巨擘埃克森美孚发现庞大的石油储量，盖亚那这个仅有80万人口、军事力量薄弱的国家，拥有世界上最大的原油储备，双方紧张关系也因此升高。