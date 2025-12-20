孟加拉学生领袖哈迪葬礼 数以万计民众送行

（法新社达卡20日电） 在学生领袖哈迪遭杀害引发连续两天的抗议后，数以万计的哀悼者今天聚集在孟加拉首都达卡（Dhaka），出席其葬礼。

大批群众伴随送葬队伍，为去年民主运动关键人物哈迪（Sharif Osman Hadi）送行。哈迪于18日在新加坡一家医院去世；此前他在离开达卡一座清真寺时，遭蒙面枪手开枪击中。

警察配戴随身摄影机，部署在举行告别祈祷的国会大楼前方。

哈迪的遗体于昨天运回达卡，并于今天安葬于达卡大学（Dhaka University）中央清真寺附近的墓地。

孟加拉临时政府领导人尤努斯（Muhammad Yunus）情绪激动地表示：「我们不是前来道别；你在我们心中，只要这个国家存在，你就会永远活在所有孟加拉人的心里。」

哈迪生前一向直言批评印度，并原定于明年2月角逐国会大选。

孟加拉2024年爆发「Z世代」（Generation Z）革命，导致时任总理哈希纳（Sheikh Hasina）被迫下台、流亡印度，当时哈迪是学生领袖。

人权组织国际特赦组织（Amnesty International）今天敦促孟加拉临时政府，针对哈迪遇害及其后爆发的暴力事件进行「迅速、全面、独立且公正」的调查。