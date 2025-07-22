孟加拉近年最严重空难 军机坠毁增至27死

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（法新社达卡22日电） 孟加拉空军一架教练机昨天失事坠入首都达卡一间学校后，官员今天说明，罹难者人数已经攀升到27人，其中至少有25名学童。

这起事故是孟加拉数十年来最严重的空难，大多数的罹难者为刚下课的学童，伤者超过170人。

卫生部首席顾问特别助理拉曼（Sayedur Rahman）告诉媒体，这起事故已造成27人死亡，其中包含25名学童、1名教师、1名飞行员，另外有88人因烧烫伤送医治疗。

孟加拉空军一架F-7 BGI教练机执行例行训练任务，昨天下午1时6分（台湾时间下午3时6分）从达卡（Dhaka）一处空军基地起飞后没多久，失事坠入达卡北部乌塔拉区（Uttara）的里程碑学校暨学院（Milestone School and College）。

孟加拉空军表示，「这架教练机似乎发生机械故障」。

孟加拉空军透过声明表示：「确切失事原因仍在调查中…飞行员在状况发生时试图飞离人口密集区域，尽管『尽了最大努力』，但依然撞上两层楼高的校舍。」

现场画面显示，救难人员在烧焦的建筑中搜寻可能的生还者，悲痛的家属则聚集在事故现场周围等待消息。

孟加拉政府宣布全国哀悼一天，期间各地降半旗，所有宗教场所举行特别祈祷仪式。