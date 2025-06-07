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官员：防范俄攻北约 德军需在3年内采购所需装备

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（法新社柏林7日电） 德国政府军购事务负责人今天表示，为了应付俄罗斯可能对北大西洋公约组织（NATO）盟邦领土发动攻击，德国军队需在3年内进行升级军备所需采购。

自从俄罗斯2022年全面侵略乌克兰，加上美国近来力促北约成员国承诺更多国防支出后，相关支出在各国施政计画中的重要性已提高。

德国联邦军购办公室（Federal Office for Military Procurement）负责人勒尼格克恩登（Annette Lehnigk-Emden）告诉德国「每日镜报」（Tagesspiegel）：「为了替捍卫国家做好充分准备，最晚在2028年必须取得一切必要装备。」

德国联邦国防军（Bundeswehr）总监布洛尔（Carsten Breuer）近来警告，俄罗斯最快可能在2029年有能力「对北约成员国领土发动大规模攻击」。

布洛尔指出，俄军为了可能对属于北约的波罗的海国家发动攻击，正在增加握有的弹药和战车数量。

勒尼格克恩登强调，德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）领导的新政府为了实现军备升级，正将数以千亿计欧元预算投入国防支出，优先考虑采购的是「天空突击兵」（Skyranger）防空战车这类重型装备。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）5日也说，德军未来几年需要增加5万至6万名兵员，才能满足已升高的北约国防需求。

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