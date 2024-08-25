密西根小镇不满加萨政策 贺锦丽下乡力挽穆斯林票

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（法新社密西根州迪尔伯恩24日电） 在美国关键的摇摆州密西根州，阿拉伯和中东裔的民主党选民表示，总统拜登处理加萨战事的方式让他们与民主党渐行渐远，贺锦丽得重新赢得他们的支持。

拥有11万人口、也是阿拉伯裔文化中心的迪尔伯恩（Dearborn），可能在决定11月大选中这个战场州命运的过程中扮演关键角色。

接受法新社访问的社区成员表示，他们愿意听听贺锦丽的说法并权衡自己的选择，这与对拜登完全抱持敌意的态度有了明显的变化。

「阿拉伯裔美国人新闻报」出版商希布兰尼（Osama Siblani）表示：「我们现在处于倾听模式。」

贺锦丽22日在民主党全国代表大会接受总统提名，承诺「完成」加萨停火，并确保巴勒斯坦人实现「尊严、安全、自由和自决」的权利。

但支持巴勒斯坦的代表们对要求在大会上发言遭拒感到愤怒，「穆斯林妇女挺贺锦丽-华兹」（Muslim Women for Harris-Walz）团体表示，此决定传递「可怕的讯息」，宣布解散并撤回对大会的支持。

矢言「不会漠视」巴勒斯坦人苦难的贺锦丽，最近会见在民主党初选过程主导对拜登指控的全国「不表态运动」成员，尽管贺锦丽并未做出肯定的承诺，但团体领导人表示，她表现出的同理心让他们留下深刻印象。

密西根州是福特（Ford）、通用汽车（General Motors）和克莱斯勒（Chrysler）「三大」汽车商的所在地，长期以来一直是有志入主白宫者选战必经之地。

1970年代的经济衰退导致许多人离开这个所谓的「铁锈」州，而中东动荡带来了新一波黎巴嫩、伊拉克、叶门和巴勒斯坦的移民。

迪尔伯恩市长哈穆德（Dearborn Mayor Abdullah Hammoud）在最近的访问中表示：「我们是一座全球化城市，近55%居民有阿拉伯背景。对我们许多人来说，当你谈论加萨正在发生的事情时，那些人是我们的家人。」

乍看之下，以亨利・福特（Henry Ford）出生地着称的迪尔伯恩只是个普通的美国小镇，但这里也有美国最大的清真寺「伊斯兰中心」（Islamic Center of America），和无数中东超市、餐厅和咖啡店。

希布兰尼记得，1980年代中期他在这里创办报社时，时任市长竞选时提出了解决「阿拉伯问题」的政见。

但随着社区人口增多，工厂蓝领阶级的子女当上律师、医生和商人，他们的政治影响力也随之增加。

传统上比较保守的阿拉伯人和穆斯林美国人，2000年大选大力支持小布希（George W. Bush）。

但经过多年的「反恐战争」，中东和阿富汗都爆发战争，穆斯林社群遭到更严格的执法审查之后，穆斯林转向了民主党阵营。

2018年，东南密西根人选出第一位巴勒斯坦裔特莱布（Rashida Tlaib），这是该社区的一个里程碑。

前总统川普实施对穆斯林国家的旅行禁令、支持以色列在约旦河西岸建立屯垦区，感到愤怒的迪尔伯恩选民2020年以压倒性多数支持拜登，帮助民主党以微弱优势赢得了密西根州。

但现在，这里的居民厌倦了老得在「两个烂苹果之中选其一」，而是希望候选人能够满足他们的要求，例如永久停火和停止提供武器给以色列。

社区活动家兼中东和MENA American Chamber of Commerce执行长尼莫（Faye Nemer）说：「我认为贺锦丽有一个机会之窗，可以延续拜登政策，也可以走自己的路。」

迪尔伯恩的阿拉伯裔美国人对贺锦丽选择华兹搭档印象深刻，华兹对反战者采取和解态度，这与对大学抗议人士采取强硬立场的宾州州长夏皮洛（Josh Shapiro）不同。

但这些人的要求越来越多。

商业律师、长期支持民主党的哈玛德（Soujoud Hamade）宣称，如果贺锦丽没有兑现承诺，他会投票给绿党候选人史坦（Jill Stein），「我们不想再被人施舍了」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）