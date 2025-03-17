富士山「入山费」每人4000日圆 日本静冈跟山梨同步

afp_tickers

2 分钟

（法新社东京17日电） 日本静冈县议会今天通过相关条例案，内容包含向攀登富士山的登山客徵收每人4000日圆（约新台币900元）的「入山费」，并限制未预约山屋的登山客不能在特定时间入山。

静冈县议会今天通过的相关条例案中，也包括登山客有义务事前学会安全措施、登记姓名与入山日等资讯。

富士山的攻顶登山路线有4条，其中吉田口登山步道位在山梨县境内，其余3条登山步道（富士宫、须走、御殿场）位在静冈县境内。

静冈县政府说明，未来将在境内3条登山步道的5合目（合目是日本计算登山的单位，从山脚到山顶分成1合目到10合目）设置受理窗口，以便检查登山客、徵收入山费，并限制不住在山屋的登山客在下午2时到隔天清晨3时不能入山。

去年夏天山梨县政府为避免过多登山客涌至富士山，首度实施新的管制措施，像是在吉田口登山步道处设置闸门，且限制游客通过闸门的时间，以防有人通宵攻顶，并向登山客收取2000日圆「通行费」。

山梨县议会已经于4日通过相关条例修正案，将「通行费」从现行的每人2000日圆（约新台币448元）调涨到4000日圆。

静冈县府目前未限制每日登山客人数上限，将废除非强制性的1000日圆（约新台币225元）「保全协力金」。这些新规定将在今年7月至9月的登山季实施。