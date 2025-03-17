立足瑞士 报道世界
登录

富士山「入山费」每人4000日圆 日本静冈跟山梨同步

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社东京17日电） 日本静冈县议会今天通过相关条例案，内容包含向攀登富士山的登山客徵收每人4000日圆（约新台币900元）的「入山费」，并限制未预约山屋的登山客不能在特定时间入山。

静冈县议会今天通过的相关条例案中，也包括登山客有义务事前学会安全措施、登记姓名与入山日等资讯。

富士山的攻顶登山路线有4条，其中吉田口登山步道位在山梨县境内，其余3条登山步道（富士宫、须走、御殿场）位在静冈县境内。

静冈县政府说明，未来将在境内3条登山步道的5合目（合目是日本计算登山的单位，从山脚到山顶分成1合目到10合目）设置受理窗口，以便检查登山客、徵收入山费，并限制不住在山屋的登山客在下午2时到隔天清晨3时不能入山。

去年夏天山梨县政府为避免过多登山客涌至富士山，首度实施新的管制措施，像是在吉田口登山步道处设置闸门，且限制游客通过闸门的时间，以防有人通宵攻顶，并向登山客收取2000日圆「通行费」。

山梨县议会已经于4日通过相关条例修正案，将「通行费」从现行的每人2000日圆（约新台币448元）调涨到4000日圆。

静冈县府目前未限制每日登山客人数上限，将废除非强制性的1000日圆（约新台币225元）「保全协力金」。这些新规定将在今年7月至9月的登山季实施。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

参与讨论
3
15 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

随着政治和经济联盟加速洗牌，包括瑞士在内的各个小国该如何自处？

对您所在的国家来说，哪些政治和经济联盟可以成为贵国在经济、外交和军事协调方面志同道合的伙伴？为什么？

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
68
25 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团