对美关系紧张 巴西下周纽约联合国大会尚未取得美签

（法新社巴西利亚15日综合外电报导）随着对美贸易与外交关系持续紧张，巴西外交部今天表示，下周将参加纽约联合国大会的巴西官员，迄今未收到美国核发的签证。

巴西极右派前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）受审并遭定罪，让盟友美国总统川普不满。川普已对从巴西进口的商品祭出50%关税。

巴西外交部官员维埃加斯（Marcelo Marotta Viegas）在记者会上表示：「我们已从美国政府获悉签证尚未核发，目前仍在处理中。」

他说，美国若拒发签证将构成「法律上的违规」。维埃加斯并未透露有多少签证尚待审核。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，签证核发延宕「令人关切」。

波索纳洛上周因密谋政变遭判处27年徒刑。

除祭出关税外，华府还撤销多名巴西最高法院法官与一位政府部长的签证。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，针对波索纳洛遭定罪，美国料将有进一步施压巴西的措施。

卢比欧今天在耶路撒冷接受福斯新闻网（Fox News）访问时说：「未来一周我们会有一些关于额外措施的宣布。」