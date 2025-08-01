就业数据未如预期 川普下令开除劳工统计局长

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（法新社华盛顿1日电） 美国今天公布最新报告，显示国内就业市场趋缓。总统川普随后说，他已下令开除劳工统计局局长麦肯塔佛（Erika McEntarfer），指控她基于政治因素操弄就业数据。

美国劳工部数据显示，今年7月就业成长不如预期，近几个月修正后的聘雇数据为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以来的最差水准。

报告发布后，川普抨击麦肯塔佛，指控她曾「捏造」就业数据以提高民主党在上一次总统大选胜选的机率。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）提及7月最新数据时写道：「麦肯塔佛说只增加了7万3000个工作（震惊），但更重要的是，他们犯了一个大错，此前两个月共下修了25万8000个工作。」

川普还说：「今年上半年也发生类似事情，都是往负面发展。」

他坚称，在他领导下，美国这个全球最大经济体正「蓬勃发展」。

劳工部今天稍早表示，美国7月增加7万3000个工作，失业率从4.1%增为4.2%。

5月的聘雇人数从14万4000人下修为1万9000人；6月聘雇人数从14万7000人下修至1万4000人。这明显低于近年的就业创造水准。

就业数据显示关键就业市场面临挑战，因为企业在聘雇和投资方面采取谨慎做法的同时，还要努力应对川普今年全面又迅速改变的关税措施。

这些数据也为联邦准备理事会（Fed）带来压力，联准会正考虑降息的最佳时机。