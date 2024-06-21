尼坦雅胡喊话白宫惹议 美国以色列关系紧张

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登政府和以色列总理尼坦雅胡之间本周出现新的紧张关系，因为尼坦雅胡批评美国武器交付进度，白宫今天声称这些评论「令人困扰」和「令人失望」。

问题始于尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本周稍早在社群媒体上的一段影片中声称，以色列的主要军事支持者美国政府，近几个月来一直扣留给以色列的武器和弹药。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）告诉媒体：「鉴于我们已经提供、且将继续提供的大量支持，这些言论令我们深感失望，也确实令我们困扰。」

柯比说：「没有其他国家比美国做得更多，帮助以色列抵御哈玛斯（Hamas）的威胁；坦白说，还有以色列在该地区面临的其他威胁。」

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天告诉媒体：「我们真的不知道他在说什么。」

尚皮耶说，除了「一批特殊弹药」外，「其他没有暂停。没有。」

她指的是一批2000磅的炸弹。华盛顿说，正在审查这批炸弹，因为担心炸弹会被用于人口稠密地区。

尼坦雅胡在今天稍晚似乎变本加厉，他透过声明说：「我已经准备好承受人身攻击，只求能够从美国那里获得以国在维持生存之战中所需的军火。」

自从去年10月哈玛斯发动史无前例的袭击、引发加萨战争以来，以色列政府首长和美国拜登政府之间的争吵已不是第一次。

拜登先前曾说，他坚决反对以色列在加萨南部的拉法采取大规模行动，拉法有100多万平民。拜登还威胁说，如果他的警告未获重视，美国将停止某些武器的交运。