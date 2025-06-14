尼坦雅胡矢言继续攻击 吁伊朗人对抗邪恶政权

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（法新社耶路撒冷13日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天呼吁伊朗人民团结对抗他所谓的「邪恶压迫政权」，还说以色列正发动「史上最伟大的军事行动之一」。

尼坦雅胡在以色列打击伊朗超过200个军事基地和核子设施后发布影片声明说：「伊朗人民挺身向邪恶压迫政权争取自由，围绕着国旗和历史遗产团结起来的时刻到了。」

他还说：「我们正处于史上最伟大的军事行动之一，奋起雄狮（Rising Lion）行动…随着我们达成目标，我们也为你们实现自由铺平道路。」他指的是以色列空袭锁定核子设施等伊朗多处目标，并击毙多名最高军事指挥官和核子科学家。

在一波伊朗飞弹抵达以色列不久后，尼坦雅胡发布了这段影片，他说：「这个政权搞不清楚自己被什么攻击，也不知道未来会被什么攻击。它从未如此虚弱。」

「我们的战斗是对抗那个压迫你们、让你们穷困的凶残伊斯兰政权…这是你们挺身让自己的声音被听见的机会。」

尼坦雅胡稍早说，以色列对伊朗的攻击「该持续多久就持续多久」，他重申「马上会有更多（攻击）」。

伊朗称这波攻击是「宣战」，扬言为以色列打开「地狱之门」作为报复。

伊朗先朝以色列发射100架无人机，其中许多在抵达以色列之前就被拦截。

伊朗接着发射数十枚飞弹，有些在以色列城市造成物质损毁；第一时间因应的救援人员说，至少有7人受伤。