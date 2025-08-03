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尼坦雅胡请求人道机构援助人质

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（法新社耶路撒冷3日电） 以色列总理尼坦雅胡今天请求红十字国际委员会帮助，对加萨走廊的人质提供援助。两名人质骨瘦如柴影片已引发以色列社会愤慨。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室指出，他与红十字国际委员会（ International Committee of the Red Cross）区域协调员莱里森（Julien Lerisson）谈话，「请求他为我们的人质提供食物…并立即给予医疗」。

红十字国际委员会在声明中指出，「对这些令人难受的影片感到震惊」，并再度请求「获准接触人质」。

巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）武装部门回应，只有在「对加萨走廊（Gaza Strip）所有地区」广为开放提供粮食和援助物资的「人道走廊」之下，才会允许红十字国际委员会与人质接触。

哈玛斯旗下武装团体艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）表示，「并非蓄意让人质挨饿」，但是「在加萨蒙受饥饿且遭到围困的罪行之下，他们不会享有获取粮食的特权」。

过去3天哈玛斯及其巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（ Palestinian Islamic Jihad）陆续公布3段影片，当中可以看到于2023年10月7日遭到哈玛斯掳走、目前仍关押在加萨的两名人质。

画面显示，21岁的德国与以色列双重国籍男子布莱斯拉夫斯基（Rom Braslavski）和24岁的以色列公民大卫（Evyatar David）看起来瘦骨嶙峋、营养不良。

尼坦雅胡办公室昨天发布声明指出，他已与两人的家属谈话，「表达他对这些恐怖组织发布的内容感到极度震惊」。

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