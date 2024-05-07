瑞士蜂群数量在增加，养蜂者人数却在减少

最新数据显示，过去十年当中每年蜜蜂数量的损失尽管仍居高不下，但瑞士养殖的蜂群总数却有所增加。然而养蜂者的数量却在逐年递减。
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位于伯尔尼州Liebefeld的瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)4月25日发表了2022年《瑞士蜜蜂养殖状况》报告(Beekeeping in Switzerland)，报告得出了上述结论。这份报告指出，蜂群数量在上世纪90年代跌至谷底后，在过去十年里开始出现回弹。
该研究所的统计调查发现，2022年瑞士的蜂群总数已超过18.3万个，而2014年蜂群数量还只有16.5万个。蜂群密度也已恢复，确保了大多数地区的有效授粉。2022年瑞士每平方公里有4.4个蜂群，而欧盟的比例则为4.2个。
这意味着蜂群的密度与各州的人口密度大致相同，因为人口密度低的地区蜂群密度也不高。
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蜂群总数有所增长，而每位养蜂者所养蜂群的数量也出现增长。2014年平均每名养蜂者养殖9.4个蜂群，到2022年这一数量提高到11.1个，这说明养蜂依然是小规模行业。
与此同时，养蜂者人数自1940年至今逐年下降。2022年瑞士只有将近1.65万名登记在册的养蜂人。
蜂蜜产量大幅增加
联邦食品科技农业研究所还注意到，在过去的120年间，每个蜂群每年的蜂蜜产量大幅增加，从8公斤左右提高到20公斤。2021年每个蜂群的蜂蜜年产量仅为7.1公斤，是有记录以来最差的年份，而2020年的年产量为29.9公斤，2022年也达到23.9公斤，都高于平均水平。
迁徙式养蜂的扩大、油菜种植以及生态补偿区的增加，都对蜂蜜产量产生了积极的影响。
但该研究所也表示，进入本世纪后整个北半球冬季蜜蜂数量的损失令养蜂人深感担忧。过去15年里瑞士冬季蜜蜂数量的损失常常超过10%，而在20世纪期间则鲜少出现高于10%这个阈值的情况。
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