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岩手山林火灾持续延烧 烧毁约1800公顷土地

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（法新社东京2日电） 日本岩手县大船渡市上月底发生的山林火灾已延烧5天，烧毁土地面积扩大到约1800公顷，恐超越1992年的纪录。

这次火灾范围包含赤崎町合足地区与三陆町绫里地区等大范围区域。

岩手县政府表示，烧毁面积比3月1日上午扩大约400公顷，截至今天上午6时，这个数字已攀升到约1800公顷，而且火势已蔓延到三陆町绫里地区的北侧与西侧，烧毁土地恐再增加。

总务省消防厅2月28日指出，未来详查灾情后，烧毁面积可能有所增减，不过如果确定烧毁面积是这个数字（截至2月28日约为1200公顷），规模将超越1992年北海道钏路市烧毁1030公顷土地的林野火灾，成为1989年以来日本烧毁面积最大的林火。

三陆町绫里地区稍早发现1具遗体，估计至少84栋建筑物受波及，不过目前相关单位将优先灭火，之后还要耗费一些时间确认其他灾损。

大船渡市府已指示三陆町绫里地区全境、越喜来地区3个区域、赤崎町13个地区的民众撤离。根据市府统计，截至今天上午7时，有1222人撤离到市内的收容中心；截至3月1日傍晚，约2000人暂时栖身在亲友家。

消防人员持续从地上与空中努力灭火，避免火势蔓延到住宅，包含自卫队直升机在内，今天共有14架直升机从空中灌救。

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