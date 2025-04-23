川普下令根除反基督教偏见 联邦鼓励员工相互举报

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普下令成立「反基督教偏见」工作小组，司法部长邦迪（Pam Bondi）今天主持该工作小组的首次会议。美国政府敦促联邦员工应举报有歧视行为的同事。

川普将基督教福音派教徒视为是他最死忠的支持者之一，尽管美国是全球基督徒人数最多的国家，但他认为有必要签署行政命令，成立工作小组来因应信徒所遭受的「迫害」。

根据法新社所见的备忘录显示，政府员工被要求举报工作场合上所目睹的「反基督教偏见」案例，须提供日期和地点，以及涉事人姓名。

退伍军人事务部部长柯林斯（Doug Collins）今天发出一封电邮，要求同仁应上报任何「敌视基督教观点的非正式政策、程序或非官方的识见」。

根据美国新闻网站Politico报导，本月稍早美国国务院员工也收到类似讯息，这在官员之间引发疑虑，担心此举可能会造成恐惧文化。

基督徒是美国具主导地位的宗教群体，约2/3美国人自认是基督徒，且比其他任何群体都具有更大的政治影响力。

在联邦调查局（FBI）犯罪统计数据中，有关反基督教偏见的证据十分薄弱。在所有攻击教堂案件中，袭击犹太教堂的数量远大于针对基督教派教堂，而目前针对犹太教堂的攻击事件急遽上升。

位于华府的自由派游说团体跨信仰联盟（Interfaith Alliance）谴责川普特别关注反基督教偏见，称此工作小组将帮助那些试图规避反歧视法的组织。（译者：纪锦玲）