川普主政下 美国再度退出联合国教科文组织

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（法新社华盛顿22日电） 美国今天宣布，已退出联合国教育、科学及文化组织（UNESCO），因为继续参与不符合美国的国家利益。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）表示，美国已退出联合国教科文组织。她指出，联合国教科文组织对以色列存有偏见，并推动「具有分裂性的社会与文化议题」，继续参与不符合美国的国家利益。

美国的退出对联合国教科文组织构成打击。联合国教科文组织是二战后为促进教育、科学与文化领域的国际合作以推动和平而成立的机构，总部设于巴黎。

川普在第1任总统任内也曾采取类似行动，退出世界卫生组织（World Health Organization）、联合国人权理事会（U.N. Human Rights Council）、巴黎气候协定及伊朗核协议。

拜登（Joe Biden）于2021年上任后，推翻这些决定，使美国重返联合国教科文组织、世卫以及巴黎气候协定。

如今川普重返白宫，美国再度退出这些国际组织。他已决定让美国退出世卫，并停止对联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）的资助，作为对美国参与联合国机构情况进行审查的一部分，该审查预计将于8月完成。