川普二度国是访问 英国高规格迎接

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦16日电） 美国总统川普今天抵达英国，展开历史性的第2次国是访问，英国政府高规格迎接。

川普伉俪在伦敦斯坦斯特德机场（Stansted Airport）走下总统专机「空军一号」（Air Force One）时，受到仪仗队的欢迎。川普告诉媒体：「这里有很多事让我感到温暖。这是非常特别的地方。」

川普随后搭乘直升机抵达美国大使位于伦敦的官邸「温菲德庄园」（Winfield House）过夜。他谈到英国国王查尔斯三世（King Charles III）时说：「他是我多年的朋友，大家都很尊敬他、爱戴他。」他还说：「明天将是非常重要的一天。」

川普是首位两度获得英国邀请国是访问的美国总统，上次是2019年在他首任总统任期内，由英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）接待。

英王查尔斯三世明天将在温莎城堡（Windsor Castle）盛情款待川普，包括安排马车巡游、军机飞行表演、鸣放礼炮以及国宴，两人将在宴会上发表演说。

川普隔天将在英国首相施凯尔（Keir Starmer）乡间官邸契克斯（Chequers）会谈，聚焦贸易、俄乌战争与加萨走廊（Gaza Strip）情势。