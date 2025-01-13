川普关税山雨欲来 中国2024出口强劲为经济增底气

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（法新社北京13日电） 中国对外出口在2024年写下历史新高，在美国总统当选人川普即将上台并施加严厉关税之际，为经济提供及时雨。

中国经济受国内消费疲软和房地产业长期危机拖累成长，使去年海外出货量成为少见的经济亮点。然而在第一任期间对中国销美货品大规模加徵关税的川普，已扬言下周重返白宫后加徵更高的关税。

观察家表示，中国出口近期激增可能是因企业担心贸易战爆发之际，在川普第二任期前增加库存所致。

观察家表示，中国近期的出口增加可能与规避川普第二任要加徵关税有关，企业加紧增加库存让出货量得以源源不绝。

中国海关总署发言人吕大良在记者会说：「中国2024年总体出口首度超过25兆人民币，达到25.45兆（约3.47兆美元），与2023年相比成长7.1%。

与此同时，2024年中国总体进口也增加2.3%来到18.39兆人民币。

海关总署副署长王令浚介绍2024年全年进出口情况。以人民币计价，2024年中国货物贸易进出口总值人民币43.85兆元，年增5%。其中出口25.45兆元，年增7.1%，为首次突破25兆元创新高；进口18.39兆元，年增2.3%。贸易顺差7.06兆元。

王令浚并说，中国作为世界最大货贸国的地位更加稳固。2024年中国进出口总量连续跨过42、43两个兆元级大关，规模再创历史新高。从增量看，去年外贸增长规模达2.1兆元，相当于一个中等国家一年的外贸总量。

海关总署也公布2024年12月进出口数据，以美元计价，出口年增10.7%，远高于彭博（Bloomberg）调查访谈经济学家后所预测的7.5%。