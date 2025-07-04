川普内政外交连胜 更艰钜挑战在后头

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（法新社华盛顿3日电） 美国国会通过79岁总统川普力推的「大而美法案」，是他近两周来一连串内政、外交重大成就的又一次胜利。但接下来，川普对内、对外仍面临诸多挑战。

从美国空袭促成伊朗与以色列停火，到北大西洋公约组织（NATO）军费协议和美国最高法院对政府做出有利裁决，这些结果都凸显川普日益增长的权力。

美国国会通过攸关减税和开支的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），体现了川普第2个总统任期的政治目标，他预定于明天在白宫举行的美国独立日活动上将法案签署成法。

白宫在社群媒体发文说：「这会是一个火热的川普之夏。」

法案通过后，白宫副幕僚长史卡维诺（Dan Scavino）发布影片，内容是川普在2016年竞选总统的造势大会上告诉群众：「我们会赢很多，你们可能甚至赢到烦。你们会说，『拜托、拜托，赢太多了』。」

「大而美法案」兑现了川普去年许下的诸多竞选承诺，例如减税、为大规模驱逐移民计画提供资金等。

这项法案也显示，尽管共和党内激烈争斗，尽管与科技大亨马斯克（Elon Musk）严重失和，川普仍有能力让党内团结一致地支持他。

但对于一名公开表明希望在俗称「总统山」的拉什摩尔山（Mount Rushmore）刻上自己脸孔的总统来说，更重要的是，这项法案可望巩固他的历史定位与政治传承。

但川普仍面临一连串挑战，第一项就是要向美国大众解释这项法案的好处；民意调查结果显示，美国人非常不喜欢这项法案，因为它大幅删减福利，还为富人减税。

前总统小布希（George W. Bush）执政时期的白宫副幕僚长罗夫（Karl Rove）告诉福斯新闻（Fox News）：「总统必须带头向大家解释，他拥有美国最大的发言影响力。」

罗夫还说，随着民主党人大力批评这项法案，一般人也意识到自己正失去健康保险，2026年期中选举将受到「巨大影响」，「真正的工作才刚刚开始」。

此外，川普接下来可能更难取得胜利。

伊朗与以色列停火后，川普加紧催促以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）终止加萨战争，他本月7日将在白宫接待以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），推动和平进程，但和平希望似乎依然渺茫。

川普也曾承诺终结俄罗斯与乌克兰的战争，尽管他今天稍早第6度与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通电话，目前也无明显进展。

同时，川普预计下周将开始对数十个经济体课徵高额关税。他坚称，各国必须屈服并达成协议，否则就面临全面性关税；但全球市场仍充满不确定性。