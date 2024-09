川普再遇暗杀未遂 嫌犯被控违反联邦枪枝法

afp_tickers

2 分钟

(法新社西棕榈滩16日电) 美国共和党总统候选人、前总统川普(Donald Trump)昨天遭遇未遂暗杀,意图暗杀川普的58岁男性嫌犯劳斯(Ryan Wesley Routh)今天被检方控诉违反联邦枪枝法。

劳斯被指控的两项初步罪名,分别是身为已经定罪的重罪犯拥有枪枝,以及拥有序号遭抹去的枪枝。

已遭拘捕的劳斯在法庭初步聆讯期间显得平静,他对于美国佛罗里达南区联邦地区法院(United States District Court for the Southern District of Florida)法官提出的几个问题仅轻声回答「是」。

川普昨天在佛罗里达州西棕榈滩(West Palm Beach)的高尔夫球场打球,特勤人员发现有枪手躲藏于球场边界围篱外的灌木丛中。特勤人员朝枪手开枪,枪手驾车逃离,不久后在95号州际公路遭警方拦车逮捕。

警方之后确认枪手身分是58岁的夏威夷居民劳斯,他扔下的武器是AK-47突击步枪,这起事件没有造成伤亡。

美国联邦调查局(FBI)指出,川普是劳斯锁定的枪击对象,川普当时在第5洞附近,枪手距离川普约300到500码(365公尺到457公尺)。