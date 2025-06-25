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川普出席峰会：北约允增军费是所有人巨大胜利

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（法新社海牙25日电） 美国总统川普今天在北大西洋公约组织高峰会中与盟国言归于好，称北约预期中的提高军费协议是「每一个人的巨大胜利」。

为了让善变的川普如期与会，这场在荷兰海牙（The Hague）举行的峰会每个环节都经过精心设计，不仅缩短正式会议，还安排他下榻荷兰王宫。

相关策略似乎奏效，至少截至目前是如此：北大西洋公约组织（NATO）拟定的协议中，32个成员国将允诺2035年之前把国防开支提升到占国内生产毛额（GDP）的5%，川普看起来对此相当赞赏。

川普表示：「我认为这是每一个人的巨大胜利，我们很快就会达到平等，不得不如此。」

他还说：「我多年以来一直要求他们提升到5%，他们将提升到5%…我认为这是非常重大的消息。」

北约秘书长吕特（Mark Rutte）告诉记者，荷兰国王亚历山大（Willem-Alexander）昨晚于王宫举行晚宴时，川普「心情特别好」，并说他的好心情看起来受到东道主感染。

川普于自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）平台发文写道：「在美丽的荷兰展开这一天。国王和王后高雅出众，我们的早餐会议很棒！」

在北约峰会中，各国领袖纷纷宣布拟议的军费提升计画「具历史性意义」。

比利时总理德威弗（Bart De Wever）表示，「在一个非常艰难时代」，欧洲必须肩负起自身安全的责任。

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