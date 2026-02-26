川普出访在即 卢比欧称美中关系已达「战略稳定」

（法新社圣克里斯多福及尼维斯首都巴士地25日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，在总统川普前往中国访问前，美中长期紧张关系已达某种程度的「战略稳定」。

卢比欧对记者表示：「我认为，我们至少在双边关系中已达到某种程度的战略稳定。」

他在访问加勒比海国家圣克里斯多福及尼维斯（Saint Kitts and Nevis）时指出：「我认为两国都得出结论，美中若爆发全面性的全球贸易战，对双方及全世界都将造成严重伤害。」

长期以来，卢比欧被视为对中国立场强硬的「鹰派」人物。他与川普都曾将这个全球第二大经济体视为必须制衡的对手。

卢比欧指出，美国将持续提出关切议题，包括寻求降低对中国供应的依赖。

他也承诺，将持续推动中国与美国及俄罗斯进行三方核协议谈判。

本周稍早，在美俄间最后一项限制核弹头的「新战略武器裁减条约」（New START）到期后，一名美国高阶官员在日内瓦与中俄官员会面。

卢比欧谈及中国时表示：「他们公开表示不愿这么做。」

他还说：「我们仍将持续施压，因为若能达成这样的协议，将对全球有利。」

中国核武库近年来迅速扩张，但规模上仍远低于俄罗斯与美国。

川普预计3月31日至4月2日访问中国，这将是他第二任期内首次访中。

同样是川普国安顾问的卢比欧表示，他预期将随同川普出访。（编译：徐睿承）