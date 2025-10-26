川普前往亚洲前停留卡达 力促加萨和平

（法新社空军一号机上25日电） 美国总统川普在启程赴亚洲与中国国家主席习近平进行关键的贸易谈判之前，今天顺道会晤卡达国王和总理。卡达是维系脆弱加萨和平协议的主要盟友。

这次会谈进行之际，以色列在加萨（Gaza）对一名据称属于伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）的武装分子进行空袭，违反川普斡旋达成的停火协议。 川普预计将在他亚洲行的最后一天在南韩与习近平会面，以期达成协议，终结这场重创全球两大经济体的贸易战。他同时表示，也乐意在这次亚洲行中会见北韩领导人金正恩。 这是川普自1月重返白宫、再度掀起关税和国际交易风波以来首次亚洲行，他此行也将访问马来西亚和日本。 在停靠卡达乌代德空军基地（Al Udeid Air Base）的总统专机空军一号上，川普会见卡达国王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）和总理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。乌代德空军基地是美军中央司令部的中东地区总部。 川普说：「我们在中东带来不可思议的和平，而他们（指卡达）在其中扮演非常重要的角色。」他拒绝接受提问，随后记者便被请了出去。

川普稍早在空军一号上告诉记者，他希望与习近平举行一场「非常好的会谈」，并表示他预期中国会达成协议，避免原定于11月1日生效的额外100%关税。

他还引发外界猜测，可能自2019年以来首次与金正恩会面。当时这位共和党籍总统于第一个任期内在南北韩非军事区举行会谈。川普说：「我对此持开放态度。」

当被问及是否会考虑承认北韩为核武国家作为谈判的先决条件时，川普回答：「我认为他们某种程度而言就是核武大国了…我要说，他们拥有许多核武。」

金正恩表示，如果美方不再坚持要求北韩放弃核武库，他也愿意与美国总统会面。