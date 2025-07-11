川普加强关税管制 盯上中国企业转运规避课税

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普对美国贸易伙伴加重关税威胁之际，川普政府盯上据说被中国企业所运用、透过第三国转运货品的规避课税手段，美方扬言将对这类货品加徵更高关税。

这项问题被称为「转运」（transshipping），即产品经过别的国家以规避较严苛的贸易壁垒措施。华府指控中企采取这种伎俩。

川普（Donald Trump）从7日起陆续发函警告，「转运货品以规避较高关税的行为，将招致更高关税」；川普在这之前公布了与越南签订的贸易协议，该协议也矢言对这类货品课徵更高税率。

战略暨国际研究中心（CSIS）高级研究员哈里塔斯（Barath Harithas）说：「这项条款的重点与其说是针对越南本身，不如说是要释出讯号：在更广大亚洲地区的生产网络中，玩弄原产地规则的做法将招致额外罚款。」

哈里塔斯告诉法新，白宫可能一次要强调两件事，一是要堵住中国的后门，二是对其他亚洲国家提出警告。

哈里塔斯指出，越南是「川普2018年首次加徵关税以来，中国供应链转向的最大赢家」，他认为美国政府亟欲避免此事重演。

本周率先收到川普关税信函的14国中，有10国位于亚洲，且多数为东南亚国家，这些国家位于中国零件供应商和西方消费者市场之间。

哈里塔斯表示：「华府的讯息似乎在说：『要么协助我们管制中国的规避行为，不然就自行吸收更高关税。』」