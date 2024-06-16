川普叫错医师名字 想取笑拜登却打脸自己

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（法新社底特律15日电） 川普一项对他的记忆力感到自豪，今天想攻击他口中「思路不敏锐」的拜登，但却在演说中替他做认知评估医师的名字，反倒赏了自己一个耳光。

法新社报导，川普把当初进行认知评估的医师名字给叫错了，是瞬间「打脸自己」。

川普在密西根州底特律（Detroit）对强硬右派支持者发表谈话时，大赞自己的记忆力，说自己2018年时，接受了时任白宫医师杰克森（Ronny Jackson）的评估。

然而，川普却当场打了自己一耳光，因为他搞错了杰克森这位现任德州联邦众议员的名字。

这个月14日满78岁的川普说：「强生（Ronny Johnson）医师，大家都认识德州国会议员强生吗？他说我是史上最健康的总统，所以我非常喜欢他。」

他声称81岁拜登的思路敏锐度一天不如一天，并在底特律告诉台下支持者说，拜登在义大利出席七大工业国集团（G7）峰会期间根本搞不清楚状况：其他领导人看着伞兵着地，拜登却转身「看着大树」。

川普所说的这段事件，来自一段在右翼媒体及共和党同温层间疯传的影片。

然而，这段影片有误导性，因为影片经过剪辑之后，看不到拜登转身背对其他领导人，是因为他当时在向一名在他左侧落地的另一名伞兵比手势致意。