川普吁俄快行动 结束与乌克兰毫无意义战争

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（法新社莫斯科11日电） 美国特使魏科夫（Steve Witkoff）今天结束与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）最新一轮会谈，美国总统川普稍早敦促蒲亭加快行动，终结他所谓俄国与乌克兰「毫无意义的战争」。

川普一直在推动俄乌达成停火协议，尽管美俄官员多次谈判，川普却未能促使俄国克里姆林宫（Kremlin）做出任何重大让步。

川普上个月告诉美国国家广播公司新闻网（NBC News），他对蒲亭感到「恼火」。美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）上周警告，美方不会容许与俄方就俄乌战争「无止尽谈判」。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上写道：「俄罗斯必须快点行动。」川普还提到，始于俄罗斯3年多前出兵乌克兰的俄乌战争「毫无意义」，「根本不应该发生」。

乌克兰和多个西方盟邦怀疑俄国故意让谈判停滞。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日指控俄罗斯将中国拖入战争，今天宣称有数百名中国人在乌克兰前线与俄军并肩作战。

川普是在魏科夫于俄罗斯圣彼得堡（Saint Petersburg）总统图书馆会晤蒲亭前发文，俄罗斯官方媒体报导，魏科夫和蒲亭会谈4个半小时。

克里姆林宫事后仅说，这场会谈「聚焦解决乌克兰问题各个面向」，但未进一步说明。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早曾说，他预期这波会谈不会有外交「突破」。这是魏科夫自今年2月以来第3度会晤蒲亭。

培斯科夫被问到是否会谈及蒲亭和川普可能会晤的问题时，回说「也许」。