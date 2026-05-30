川普坚持底线 美伊停战备忘录仍难产

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（法新社华盛顿29日电） 白宫官员今天透露，美国总统川普只有在伊朗完全接受他的所有条件下，才会与伊朗达成和平协议。当前美伊关于结束战争的谈判进展引发诸多疑问。

即便德黑兰方面仍强调，目前「尚未有最终协议」结束中东冲突，白宫此前仍表示，川普已接近就协议做出决定。

伊朗国家媒体的一则报导也驳斥川普对协议内容的若干关键描述，称他的说法「真假参半」。

在经过数周断断续续、围绕这场席卷中东、动摇全球经济战事的协商之后，美方消息来源对法新社表示，一份过渡性质的备忘录已在等川普签字。

川普今天在白宫战情室参加一场长达两小时的会议，但最终并未做出任何决定。

一名白宫官员会后告诉法新社：「川普总统只会达成对美国有利、并满足他底线的协议。」还说伊朗绝不能拥有核武器。

川普稍早在一则长篇社媒贴文中宣布召开战情会议，再次强调伊朗必须同意永不发展核武，并重启至关重要的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航道。

对此，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）反驳并告诉国家媒体，伊朗47年前就已对外人向他们用「必须」这种词汇说不。

贝卡伊还说，双方讯息往来仍在继续，但「尚未达成最终协议」。

根据德黑兰官方的伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）在与卡达元首通话时表示，伊朗已准备好建立一个「有尊严的框架」以结束这场战争。

川普在贴文表示，德黑兰将从荷莫兹海峡移除水雷，并结束封锁、不收通行费；作为对应，美国将解除对伊朗港口的封锁。

他还说，双方将合作移除并销毁伊朗的浓缩铀，还强调「在另行通知前，不会有任何资金交换」。

不过，伊朗法斯通讯社（Fars news agency）引述消息人士指出，在进入下一轮谈判之前，德黑兰要求「立即解冻价值120亿美元的海外被冻资产」。

至于川普声称荷莫兹海峡重开且不得有通行费一事，消息人士称「协议文本中并无此条款」，而川普关于销毁伊朗核材料的评论则是「完全没有根据」。

贝卡伊也对国家电视台表示，目前「没有」就伊朗核计画进行谈判，伊朗高层外交官则认为美方的谈判方式才是拖延协议的主因。